Birleşik Krallık’ta başbakanlığa hazırlanan Andy Burnham, İşçi Partisi’nin başına geçti

Eski Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, İşçi Partisi’nin (Labour) yeni lideri seçildi.

Milletvekilleri, sendikalar ve örgütlerin güçlü desteğini alan Burnham’ın pazartesi günü Birleşik Krallık Başbakanı olarak görevi Keir Starmer’dan devralması bekleniyor.

Starmer’ın pazartesi sabahı Buckingham Sarayı’nda Kral Charles ile görüşerek istifasını sunması, ardından Burnham’ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor.

The Guardian’ın aktardığına göre, Burnham, görevi devralmasının ardından Downing Street önünde bir konuşma yapacak ve aynı gün yeni kabinesini açıklayacak.

Yeni başbakanın önümüzdeki haftalarda özellikle hayat pahalılığı ve ekonomik krize odaklanan yeni politikalar duyurması bekleniyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre analistler, Birleşik Krallık’ta kritik konunun ülkede hazine ve maliye bakanlığına kimin geleceği olduğunu belirtti.

Diğer taraftan ülkede başbakanın vergileri artırıp artırmayacağı da merak ediliyor. Burnham’ın arazi vergilerini artırabileceğine dair öngörüler öne çıkıyor. Analistler, arazi vergisinin artırılmasının Birleşik Krallık’ta konut fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

Ne olmuştu?

Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, son aylarda kamuoyu yoklamalarında ciddi destek kaybetti ve yerel seçimlerde ağır sonuçlar aldı. Özellikle sağ popülist Reform UK’nin yükselişi parti içinde büyük rahatsızlık yarattı.

Parti içindeki baskılar artınca Starmer haziran ayında hem İşçi Partisi liderliğinden hem de başbakanlıktan çekileceğini açıkladı.

Andy Burnham’ın başbakan olabilmesi için ise önce milletvekili olması gerekiyordu. Bunun için haziran ayında yapılan ara seçimi kazanarak yeniden Avam Kamarası’na (House of Commons) döndü.

Ardından İşçi Partisi milletvekillerinin ezici çoğunluğunun desteğini aldı. Başka hiçbir aday gerekli desteği toplayamadığı için liderlik yarışında tek aday olarak kaldı ve resmen parti lideri ilân edildi.

Pazartesi günü Kral Charles, İşçi Partisi’nin yeni lideri Burnham’ı hükümeti kurmakla görevlendirecek. Böylece genel seçime gidilmeden başbakan değişmiş olacak. (TY)