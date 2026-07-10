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YT: Yayın Tarihi: 10.07.2026 13:35 10 Temmuz 2026 13:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.07.2026 13:41 10 Temmuz 2026 13:41
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu’ndan engellemelere tepki: Yasak, yasak, yasak…

İBB Davası'nda savunma sırasında salondan çıkarılan Ekrem İmamoğlu, "Sesim yasak, görüntüm yasak, fotoğrafım yasak, X hesabım yasak, mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan engellemelere tepki: Yasak, yasak, yasak…

Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda savunma hakkının kısıtlanmasına tepki gösterdi.

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İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında "Benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden sesim yasak, görüntüm yasak, fotoğrafım yasak, X hesabım yasak, mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak!" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

İBB Davası'nın 8 Temmuz günü görülen oturumunda savunma sırası kendisine gelen Ekrem İmamoğlu, duruşmanın 9 Temmuz'da bitirilmek istenmesine tepki göstermişti. Hakkında çok sayıda iddia bulunduğunu belirten İmamoğlu, sürenin yeterli olmadığını belirtmişti. Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme başkanı İmamoğlu'nun duruşma salonından çıkarmıştı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu dava İBB
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