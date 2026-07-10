İmamoğlu’ndan engellemelere tepki: Yasak, yasak, yasak…
Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda savunma hakkının kısıtlanmasına tepki gösterdi.
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İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında "Benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden sesim yasak, görüntüm yasak, fotoğrafım yasak, X hesabım yasak, mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak!" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
Ne olmuştu?
İBB Davası'nın 8 Temmuz günü görülen oturumunda savunma sırası kendisine gelen Ekrem İmamoğlu, duruşmanın 9 Temmuz'da bitirilmek istenmesine tepki göstermişti. Hakkında çok sayıda iddia bulunduğunu belirten İmamoğlu, sürenin yeterli olmadığını belirtmişti. Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme başkanı İmamoğlu'nun duruşma salonından çıkarmıştı.
(FY)