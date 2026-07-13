İHD’den trans kadın öğretmen Zoe Lila için basın açıklamasına çağrı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi LGBTİ+ Komisyonu, trans kadın öğretmen Zoe Lila’nın işsiz bırakılmasına ilişkin yarın (14 Temmuz Salı) saat 13.00’da basın açıklaması düzenleyecek.

Komisyon çağrısında, Lila’nın cinsiyet kimliğini hedef alan nefret kampanyasının ardından işten çıkarıldığını belirterek, çalışma hakkının, eşitlik ilkesinin ve ayrımcılık yasağının ihlâl edildiğini vurguladı.

Açıklamada, “Çalışma hakkının, eşitlik ilkesinin ve ayrımcılık yasağının ihlâl edilmesine karşı sesimizi birlikte yükseltiyoruz,” dendi.

İHD İstanbul Şubesi’nin adresi: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Çukurlu Çeşme Sokak, Bayman Apartmanı No:2, Taksim.

Ne olmuştu?

İstanbul Sarıyer’deki Özel Açı Okulları’nda beş yıl boyunca İngilizce öğretmeni olarak çalışan Lila, beden uyum sürecini okul yönetimiyle pedagojik ilkeler çerçevesinde planlayarak öğrencileri ve velileriyle paylaştı.

11 Haziran’da öğretmen ve öğrencilere açılan Lila, okul yönetimi ile velilerden destek gördü. Ancak sürecin iktidara yakın medya organlarında kişisel bilgileri, eski ve yeni ismi ile fotoğrafları yayımlanarak hedef gösterilmesinin ardından ölüm tehditleri aldı ve güvenlik gerekçesiyle evini terk etmek zorunda kaldı.

Okul yönetimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Lila’nın sözleşmesini yenilemedi. MEB de okul hakkında soruşturma başlattı.

Lila ve avukatı Furkan Yurt, özel hayatın gizliliği, eşitlik ilkesi ve çalışma hakkının ihlâl edildiğini belirterek işe iade davası açılması ve ayrımcı haberlere erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlattı.

Lila’nın maruz kaldığı hak ihlâllerini Meclis gündemine taşıyan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, 9 Temmuz’da MEB Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Özgül Saki, Zoe Lila’nın yaşadığı hak ihlallerini Meclis’e taşıdı

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu da 10 Temmuz’da partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Lila ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Buradan Zoe Lila’ya dayanışma duygularımı gönderiyor, nefret suçlarına karşı asla sessiz kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyorum,” dedi. (TY)