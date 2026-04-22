İçişleri Bakanlığı, bir yılda yaklaşık 1 milyon hayvanın toplatıldığını duyurdu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, bugün, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerin sokakta yaşayan hayvanlara etkileri ele alındı.

İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, komisyonda yaptığı sunumda, Türkiye sokaklarında yaşayan hayvan sayısının 15 Mart 2025 sonrası yapılan tespitle 1 milyon 250 bin civarında olduğunu ve bu hayvanların yüzde 78’inin (yaklaşık 975 bin) toplandığını bildirdi.

Geçmişteki “kısırlaştır ve yerine bırak” uygulamasının başarılı olmadığını iddia eden Karaca, kanundaki değişikliklerle sokakta yaşayan hayvanlara yönelik çalışmaların “başarılı bir şekilde” sürdüğünü belirtti.

Karaca, sokaktaki hayvanlar için 51 ilde birlikler kurulduğunu, mevcut birliklerin tüzüğünün değiştirildiğini ve bu kapsamda hayvanları kapatacakları barınakları üç ayda tamamladıklarını iddia etti.

Sokaktaki hayvanlar için ayrılan bütçenin yalnızca yüzde 1,83’ü kullanıldı

“51 ilimizde hedef sayıya ulaşıldı”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Karaca, sokaktaki hayvanların yaşam hakkını tehlikeye atan iddialarını şöyle sürdürdü:

“81 ilde, 11 milyon 668 bin 267 metrekarelik alanda bakımevi ve doğal yaşam alanları bitirildi, hazır. 4 milyon metrekarelik alanda yapım inşaat aşaması var, 9 milyon 157 bin metrekarelik alan için de proje var.

“51 ilimizde hedef sayıya ulaşıldı. Fakat toplamalar ve ihbarlara dayalı olarak toplamalar devam etmekte. Geçmişte 20-25 bin olan haftalık toplama rakamları, şu anda 2-3 bine kadar düştü. Bitmek üzere zaten, son ihbarları değerlendiriyoruz. 9 büyükşehirde toplama işleminde sona gelindi, ihbarlar değerlendiriliyor, 9 ilimizde yüzde 60’ın üzerine çıkıldı. Yaklaşık 10-11 ilimizde de büyük bir ihtimalle eylül ayı itibarıyla sahipsiz sokak hayvanlarında hedef sayıya ulaşılacak ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Genel tabloya baktığımızda, ülke genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 78’i toplandı.”

CHP’li Özdemir: Neden yetkililer değil de köpekler cezalandırılıyor? Karaca’nın komisyondaki sunumunun ardından konuşan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, hayvan popülasyonundaki artıştan hayvanların değil, yetkililerin sorumlu olduğunu belirterek şöyle dedi: “Bu hayvanlar ben kısırlaştırılmak istemiyorum, mu dediler? Yoksa herkes üzerine düşen görevi yapmadığı için mi bu popülasyon arttı? Neden yetkililer değil de köpekler cezalandırılıyor? Ben, kendi belediyelerimiz de dahil olmak üzere, şimdiye kadar hiçbir barınağın açılışına gitmedim. Barınaklarda bu hayvanların hangi zoonoz hastalıkları birbirlerine bulaştırıp öldüklerini, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunu nasıl savunduğunuzu, ettiğiniz yemini nasıl unuttuğunuzu hatırlatmak istiyorum. Uluslararası anlaşmalardan bahsettiniz. Bu anlaşmalardan hangilerinden hibe aldık, bunları da bilmek istiyorum. “İçişleri Bakanı bunun bir güvenlik meselesi olduğunu söylemiş, çok doğru, katılıyorum kendisine. Bu, bir güvenlik meselesidir. İnsanın, özellikle çocukların kalbinden vicdanı ve merhameti alırsanız; öldürmeyi, eziyeti ve işkenceyi olağanlaştırırsanız, çocuk çocuğu öldürmeye başlar.” Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerin sahaya yansımasına ilişkin sunuma katıldık‼️🐕

Veteriner hekimin sunumuna görüş ve cevaplarımızı ilettik.

— Nimet Özdemir (@nimetozdemir34) April 22, 2026

(TY)