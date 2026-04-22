HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.04.2026 16:25 22 Nisan 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.04.2026 14:16 23 Nisan 2026 14:16
Okuma Okuma:  1 dakika

Sokakta yaşayan hayvanlar için ayrılan bütçenin yalnızca yüzde 1,83’ü kullanıldı

HAKİM: “Hayvanlar aç, susuz ve kötü koşullarda yaşamaya zorlanıyor. Barınaklar dolu, denetim yok. Bu bir ihmal değil, açık bir tercihtir.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Canva

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılında sokakta yaşayan hayvanların rehabilitasyonu için 1,8 milyar TL bütçe ayırdığını; ancak yılın ilk altı ayında bu bütçenin yalnızca yüzde 1,83’ünü kullandığını duyurdu.

Hayvanlar hâlâ aç, susuz ve kötü koşullarda yaşamaya zorlanıyor. Barınaklar dolu, denetim yok, sorumluluk alınmıyor. Bu bir ihmal değil, açık bir tercihtir,” diyen HAKİM, Bakanlığa şu soruları yöneltti:

  • Ayrılan bütçe neden kullanılmamıştır?
  • Bu kaynakların kullanımına ilişkin somut plan ne?

HAKİM, konuya dair açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Hayvanlar için iyi barınak olmayacağını biliyoruz; ancak geldiğimiz noktada hayvanların tamamen ölüme terk edildiklerini görüyoruz. Hayvanlara ve yaşam hakkı savunucularına yaşatılan bu zulmü; görevini yerine getirmeyen, bu sürecin sorumluluğunu taşıyan hiçbir kamu görevlisini unutmuyoruz, affetmiyoruz.” 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
sokaktaki hayvanlar tarım ve orman bakanlığı hakim Hayvan Hakları
bu haberin uzantıları
İçişleri Bakanlığı, bir yılda yaklaşık 1 milyon hayvanın toplatıldığını duyurdu
22 Nisan 2026
/haber/icisleri-bakanligi-bir-yilda-yaklasik-1-milyon-hayvanin-toplatildigini-duyurdu-318994
Sokaktaki köpeklerin toplatılmasına karşı Maltepe Belediyesi önüne çağrı
22 Nisan 2026
/haber/sokaktaki-kopeklerin-toplatilmasina-karsi-maltepe-belediyesi-onune-cagri-318969
