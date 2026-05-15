İBB, Metrohan’ın Vakıflar’a devrine karşı itirazda bulunacak

Metrohan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı’na (II. Bayezid Vakfı) devredilmesine ilişkin İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Oğuz Demir açıklama yaptı.

İstanbul’un ortak değerlerinin parça parça merkezi idareye devredilmesini kabul etmediklerini belirten Demir, karara karşı tüm hukuki itiraz yollarını kullanacaklarını duyurdu.

Demir’in, sosyal medya platformu X’ten yayımladığı açıklama şöyle:

Bu karar; İstanbul’un kurumsal hafızasına, kamusal mülkiyetine, şehir kültürüne ve yerel yönetim iradesine müdahaledir. İstanbul’un ortak değerlerinin parça parça merkezi idareye devredilmesini kabul etmiyoruz. Bu karara elbette hukuki tüm itiraz kanallarını kullanacağız. Ama milletin olana, bizim olana hep birlikte sahip çıkmalıyız.

İBB’nin restore ederek yeniden İstanbul’un kamusal yaşamına kazandırdığı, bugün çok sayıda kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Metrohan’ın mülkiyeti bir idari kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Metrohan sıradan bir bina değildir. 1914 yılında inşa edilen, adını altında bulunan Tünel ’den alan bu yapı; dünyanın en eski ikinci metrosunun kalbinde yükselen İstanbul hafızasıdır. İETT Genel Müdürlüğü yaklaşık 90 yıldır bu binadadır.

Metrohan hakkında

19. yüzyılın sonlarında İstanbul’a gelen Fransız mühendis Eugene Henri Gavand, Beyoğlu ile Karaköy arasında her gün gidip gelen kalabalığın yaşadığı zorluğu fark etti. Bu gözlem, şehrin ilk yer altı demiryolu olan Tünel projesine hayat verdi. Gavand’ın vizyonu yalnızca raylı sistemle sınırlı kalmadı; bu hattın üzerine bir gar binası ve otel inşa etme fikri de Metrohan’ın temellerini oluşturdu.

Altı katlı olarak tasarlanan yapıya 1928’de yedinci kat eklendi. Mermer zemin ve merdivenleri, Art Nouveau tarzı korkuluk süslemeleri ve asansörüyle dönemin mimari anlayışını yansıtır. Yapı, 2007 yılında kültür varlığı olarak tescillendi ve II. grup korunması gereken eserler arasında yer aldı.

Uzun süre kaderine terk edilen yapı, İBB Miras tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından 2023 yılında “Tarihi Metrohan Hafıza Müzesi ve Kültür Kompleksi” adıyla kamusal kullanıma açıldı.

O günden itibaren ise sergiler, söyleşiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle kentin önemli uğrak noktalarından biri hâline geldi. (TY)