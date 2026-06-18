İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın, İstanbul Maltepe’deki evinin önünden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyururken, Karaal’ı bulmak ve şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan, İBB davasında tutuksuz olarak yargılanıyor.

Edinilen bilgilere göre olay, 17 Haziran Çarşamba günü akşam saatlerinde Maltepe’de meydana geldi. Gazeteci ve BirGün yazarı Timur Soykan’ın aktardığı iddiaya göre, saat 21.00 sıralarında evinden çıkan Erhan Karaal, bir araçtan inen üç kişi tarafından darp edilerek zorla araca bindirildi.

İddiaya göre saldırganlar, Karaal’ın başına siyah bir poşet geçirdi. Kaçırılma anına ise Karaal’ın bir komşusu ve çocuğunun tanık olduğu belirtildi. Olayın ardından Karaal’ın eşi polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

Soykan’ın aktardığı bilgilere göre, Karaal’ın kaçırıldığı bölgede bulunan bir araçla aynı marka ve renkte, plakası kopyalanmış bir araç kullanıldığı iddia edildi.

Başsavcılık: Soruşturma devam ediyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamayla olayı doğruladı. Başsavcılık açıklamasında, Karaal’ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluk birimlerine gerekli talimatların verildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

“17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”

"Arama çalışmaları sürüyor"

Karaal'ın kaçırıldığı evinin önünden son durumu aktaran NTV Muhabiri Ali Ablay şöyle dedi:

“Erhan Karaal dün saat 21.00 sıralarında şu an bulunduğumuz Maltepe'deki evinin sokağından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı. İstanbul polisinin hem Karaal'ı kaçıran kişilerin tespit edilmesi hem de Karaal'ın nerede olduğu yönündeki çalışmaları devam ediyor."

Görüntüler ortaya çıktı

Ekipler tarafından Erhan Karaal’ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatılırken, olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Karaal’ın dövülerek bindirildiği ve kaçırıldığı iddia edilen aracın sokağı hızla dönerek uzaklaştığı anlar yer alıyor.

(EMK)