Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin yakınında zorla bir araca bindirilerek kaçırılmasının ardından bulundu. Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

ANKA’dan Zuhal Çiloğlan'ın haberine göre, Maltepe’de Karaal’ın evinin yakınında meydana geldi. Önceki gece kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bir otomobile zorla bindirilen Karaal için başlatılan arama çalışmaları sonucunda kendisine ulaşıldı.

Karaal’ın avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal’ın çocuklarıyla yürüyüş yaptığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldığını açıkladı. Olayın ardından Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silivri’de devam eden 414 sanıklı İBB davasında tutuksuz sanıklar arasında yer alan Karaal’ın bir inşaatta bulunduğu belirtildi. Kaçırma olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

(EMK)