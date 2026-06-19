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YT: Yayın Tarihi: 19.06.2026 08:49 19 Haziran 2026 08:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.06.2026 10:29 19 Haziran 2026 10:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu

Karaal’ın avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal’ın çocuklarıyla yürüyüş yaptığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin yakınında zorla bir araca bindirilerek kaçırılmasının ardından bulundu. Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

ANKA’dan Zuhal Çiloğlan'ın haberine göre, Maltepe’de Karaal’ın evinin yakınında meydana geldi. Önceki gece kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bir otomobile zorla bindirilen Karaal için başlatılan arama çalışmaları sonucunda kendisine ulaşıldı.

Karaal’ın avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal’ın çocuklarıyla yürüyüş yaptığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldığını açıkladı. Olayın ardından Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silivri’de devam eden 414 sanıklı İBB davasında tutuksuz sanıklar arasında yer alan Karaal’ın bir inşaatta bulunduğu belirtildi. Kaçırma olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Erhan Karaal İBB insan kaçırma
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18 Haziran 2026
/haber/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirildi-320664
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ilgili haberler
KAÇIRILMA ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
18 Haziran 2026
/haber/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirildi-320664
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