HÜDA PAR’dan ayrımcı teklif: Karma eğitimi kaldırmak istiyor

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR, okullarda karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılmasını öngören bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Teklifte, yalnızca kız ya da yalnızca oğlan çocukların eğitim göreceği sınıf ve okulların açılabilmesi ile velilere eğitim modeli konusunda tercih hakkı tanınması önerildi.

Teklif, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na sevk edildi. Komisyonda kabul edilmesi halinde Genel Kurul'un gündemine gelecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile milletvekilleri Serkan Ramanlı, Faruk Dinç ve Şahzade Demir'in imzasını taşıyan teklifin gerekçesinde, karma eğitimin "bilimsel ve pedagojik bir temele dayanmadığı" ve "eğitim hakkını ihlal ettiği" öne sürüldü.

Teklifte, özellikle 28 Şubat sürecinde karma eğitimin zorunlu hale getirildiği, bunun da karma eğitim istemeyen kesimlerin eğitim hakkını ihlal ettiği savunuldu. Ayrıca tek cinsiyete dayalı eğitimin eğitim açısından daha olumlu sonuçlar verdiği iddia edildi.

Velilere tercih hakkı önerisi

Kanun teklifinde, kız ve oğlan çocukların "fıtratlarına uygun" eğitim alma hakkına sahip olduğu ileri sürülerek velilere karma eğitim ile tek cinsiyetli eğitim arasında tercih yapma hakkı tanınması istendi.

Gerekçede, karma eğitimin zorunlu tutulmasının "insan hakları ihlali" olduğu savunulurken, yalnızca kız ya da yalnızca oğlan öğrencilerden oluşan sınıf ve okulların açılabilmesi önerildi.

Bakan Tekin de benzer açıklamalar yapmıştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamada, bazı ailelerin kız çocuklarını karma eğitim nedeniyle okula göndermek istemediğini söylemişti. Tekin, kız çocuklarının okullaşmasını artırmak amacıyla, isteyen veliler için yalnızca kız öğrencilerin eğitim göreceği okulların açılabileceğini belirtmişti.

Kadın ve çocuk hakları açısından neden ayrımcı bir teklif?

Karma eğitim, Türkiye'de kız ve oğlanların eşit eğitim ortamlarında birlikte öğrenim görmesini sağlayan temel eğitim politikalarından biri olarak uygulanıyor.

Eğitimde cinsiyete dayalı ayrıştırmayı öngören düzenleme önerileri ise kadın ve çocuk hakları alanında çalışan örgütler tarafından uzun süredir eleştiriliyor.

Hak örgütleri, çocukların cinsiyet temelinde ayrıştırılmasının toplumsal cinsiyet eşitliğini zayıflatabileceğini, kız çocuklarının kamusal yaşama ve eğitime eşit katılımını olumsuz etkileyebileceğini, ayrımcılığı derinleştirebileceğini ve çocukların eşit eğitim hakkını zedeleyebileceğini belirtiyor.

Komisyonda görüşülecek teklifin yasalaşması halinde, Türkiye'de yaklaşık bir asırdır uygulanan karma eğitim sistemi önemli ölçüde değişebilecek.

(EMK)