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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 16:48
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 16:57
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HÜDA PAR yerel seçimlere kendi logosu ve ismiyle katılacak

31 Mart'taki yerel seçimlere kendi logo ve isimleriyle katılacaklarını açıklayan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 26 büyükşehir belediye başkanı, 51 il belediye başkanı ve 702 ilçe belediye başkanı adayını ilan ettiklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
HÜDA PAR yerel seçimlere kendi logosu ve ismiyle katılacak

14 Mayıs 2023’te yapılan Genel Seçimler’de AKP listesinden Meclis’e giren Hür Dava Partisi  (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kendi logo ve isimleriyle katılacaklarını duyurdu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri çalışmalar neticesinde belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarının belirlendiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; bugüne kadar 10 farklı ilde aday tanıtım toplantıları düzenlediklerini aktaran Şahin, 26 büyükşehir belediye başkanı, 51 il belediye başkanı ve 702 ilçe belediye başkanı adayını ilan ettiklerini belirtti.

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Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkanı adayı çıkarmama kararı aldıklarını ifade eden Şahin, "Ancak İstanbul'un 39, Ankara'nın 25, İzmir'in 30 ve Bursa'nın 17 ilçesinde ilçe belediye başkanı adaylarımızı belirledik. Söz konusu dört büyükşehrin de ilçelerinin tamamında seçime HÜDA PAR logosu ve kendi adaylarımızla gireceğiz" dedi.

Şahin, ilan ettiklerini adayların listesini, il ve ilçe seçim kurullarına teslim ettiklerini aktardı.

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(RT)

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