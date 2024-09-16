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HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 16:03
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 16:06
3 dk Okuma

Özel’den HÜDA PAR'a yanıt: Takke düştü, kel göründü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa’nın 4. maddesinin kaldırılmasını isteyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel’den HÜDA PAR'a yanıt: Takke düştü, kel göründü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Balıkesir'deki programı kapsamında, Susurluk Belediyesi binasının önünde kurulan sahnede halka seslendi.

Susurluk'taki şeker fabrikasına değinerek buranın kaderine tek edildiğini savunan Özel, "2002 öncesi şeker pancarı taban fiyatı, piyasayı düzenliyordu, fabrikanın şeker alımını garanti ediyordu. Burada en kaliteli şeker, en uygun fiyatla üretiliyordu ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyordu. Müthiş bir istihdam yaratıyordu," dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Özel, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Anayasa’nın 4. maddesi ile ilgili açıklamalarına da değinerek şöyle dedi:

“Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesi HÜDA PAR. Kim HÜDA PAR? 'Efendim kadınları, sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayıp birine sahiplendirelim' diyen, HÜDA PAR. Kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan, HÜDA PAR. Domuz bağcıları, avukat tutup savunan sonra partisine kaydeden ve onları Tayyip Erdoğan'la ittifak şartıyla affettiren, HÜDA PAR. Şimdi çıkmış 'Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız.' diyordu.

“Tüzüğünde, programında, seçim vaatlerinde yazıyor. Şimdi seçim zamanı susturdular, ağzını kapattılar, '4 vekil al, otur aşağı.' dediler. Seçimde sustu, şimdi konuşuyor. Artık takke düştü, kel göründü. Halep ordaysa arşın buradadır. Bu milletin birliğinin, beraberliğinin, bayrağının, ezanının garantisi, Cumhuriyet Halk Partisidir."

Zekeriya Yapıcıoğlu ne demişti?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün (15 Eylül) TV 100’de Gürkan Hacır’ın sorularını yanıtladığı yayında Anayasa’da değiştirilemez maddelerin olmaması gerektiğini ve ilgili maddenin "kurucu Anayasa’da" değil de 12 Eylül darbesi sonrası bizzat Kenan Evren tarafından kaleme alınarak yasalaştırıldığını ifade etmişti:

“Anayasa taslak metni Kenan Evren’in önüne geldiğinde bütün o metinlerde devletin şeklini Cumhuriyet olduğuna dair hüküm değiştirilemez var. Kenan Evren diyor ki ‘Biz şu 4. maddeyi ilave edelim.’ Nedir 4. Madde? Diyor ki ‘1. maddedeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair hüküm, 2. maddedeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 maddedeki hükümler değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.’

“Şimdi biz şunu söylüyoruz bugün için bu hükümler yüzde 100 doğru kabul edilebilir ama ‘100-200 sene sonra da, bizim torunlarımızın torunları da gelseler onlar asla bunu değiştirme hakkına, hukukuna yetkisine sahip değiller.’ deme hakkını biz nereden buluyoruz? Bu soruyu soruyoruz. İlla ki bunları değiştirelim değil. Biz bu maddelerde yazılan her şeye karşı değiliz. Öyle şeyler de demedik. Biz diyoruz ki değiştirilemez maddelerin olması hukuk tekniği açısından da, siyaseten de, felsefik olarak da doğru değil. Gelecek nesillerin iradesine ipotek koyma hakkını kim verdi bize? Ben bu hakkı kendimde görmüyorum ama birileri kendinde görüyor.”

HÜDA PAR'ın parti tüzüğünü okumak için tıklayın.

Anayasa'nın 4. maddesi ne diyor?

MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hüda par CHP anayasa 4. madde zekeriya yapıcıoğlu özgür özel
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