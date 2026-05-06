Hormonlu Domates Ödülleri, adaylarını bekliyor

34. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen Hormonlu Domates Ödül Töreni için aday başvuruları açıldı.

“Fobikleri aş da gel, domateslerini kuşan lubunya!” çağrısıyla duyurulan etkinlikte, farklı alanlardaki LGBTİ+fobik tutum ve söylemlerin görünür kılınması hedefleniyor.

20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu

Medya, siyaset, eğitim, spor, yaşam alanları, sansür, eğlence ve kurumlar gibi kategorilerin yer aldığı törende ayrıca “Devrimci Domates”, “Hormonlu Allstar” ve “Transfobi Özel” gibi özel kategoriler de bulunuyor.

Aday önerilerinin 15 Mayıs’a kadar iletilebileceği belirtilen açıklamada şöyle dendi:

“Herkesin merakla beklediği Hormonlu Domates Ödül Töreni’nde bu sene aday olarak görmek istediğimiz tüm fobikleri topluyoruz ve kazananları domatese boğuyoruz. Sen de domateslemek istediğin aday önerilerini uygun kategorilere yazmayı unutma.”

