ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 13:00 6 Mayıs 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 15:38 6 Mayıs 2026 15:38
Okuma Okuma:  3 dakika

Hormonlu Domates Ödülleri, adaylarını bekliyor

“Bu sene aday olarak görmek istediğimiz tüm fobikleri topluyoruz ve kazananları domatese boğuyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hormonlu Domates Ödülleri, adaylarını bekliyor
Fotoğraf: Canva

34. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen Hormonlu Domates Ödül Töreni için aday başvuruları açıldı.

“Fobikleri aş da gel, domateslerini kuşan lubunya!” çağrısıyla duyurulan etkinlikte, farklı alanlardaki LGBTİ+fobik tutum ve söylemlerin görünür kılınması hedefleniyor.

20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu
20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu
29 Haziran 2024

Medya, siyaset, eğitim, spor, yaşam alanları, sansür, eğlence ve kurumlar gibi kategorilerin yer aldığı törende ayrıca “Devrimci Domates”, “Hormonlu Allstar” ve “Transfobi Özel” gibi özel kategoriler de bulunuyor.

Aday önerilerinin 15 Mayıs’a kadar iletilebileceği belirtilen açıklamada şöyle dendi:

“Herkesin merakla beklediği Hormonlu Domates Ödül Töreni’nde bu sene aday olarak görmek istediğimiz tüm fobikleri topluyoruz ve kazananları domatese boğuyoruz. Sen de domateslemek istediğin aday önerilerini uygun kategorilere yazmayı unutma.”

Adaylarınızı yazabileceğiniz linke buradan ulaşabilirsiniz.

Ödül hakkında

Hormonlu Domates LGBTİ+fobi Ödülleri (Hormonlu Domates), Türkiye’de LGBTİ+ topluluğunca LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı, dışlayıcı söylem ve eylemlerde bulunan kişi ve kurumlara verilen ödül.

Homofobi ve transfobiye dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ödül töreni, Lambdaİstanbul Dayanışma Derneği’nin girişimiyle 2005 yılında başladı, güncel olarak ise İstanbul Onur Yürüyüşü Komitesi tarafından düzenleniyor.

Ödüllerin isminin kaynağı, “Hormonlu domates yemeyin homoseksüel olursunuz” sözleriyle 2005 yılında ilk “Hormonlu Domates Ödülü” verilen Erman Toroğlu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hormonlu Domates Ödülleri lgbti+fobi Erman Toroğlu İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası
ilgili haberler
20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu
29 Haziran 2024
/haber/20-hormonlu-domates-odulleri-sahiplerini-buldu-296962
HORMONLU DOMATES LGBTİ+FOBİ ÖDÜLLERİ
"Ömürboyu Hormonlu Domates" İçişleri Bakanı Soylu'nun
26 Haziran 2019
/haber/omurboyu-hormonlu-domates-icisleri-bakani-soylu-nun-209777
Hormonlu Domates LGBTİ+’fobi Ödülleri Açıklandı
24 Haziran 2017
/haber/hormonlu-domates-lgbti-fobi-odulleri-aciklandi-187748
Hormonlu Domates Ödülü Haberlerine Sansür
3 Temmuz 2016
/haber/hormonlu-domates-odulu-haberlerine-sansur-176483
Hormonlu Domatesler Sahiplerini Buldu: 140Journos, İstanbul Üniversitesi...
24 Haziran 2016
/haber/hormonlu-domatesler-sahiplerini-buldu-140journos-istanbul-universitesi-176181
Erdoğan Üçüncü Hormonlu Domatesini de Aldı
25 Haziran 2015
/haber/erdogan-ucuncu-hormonlu-domatesini-de-aldi-165571
Neden Hormonlu Domatese BDP Gençlik Meclisleri Aday?
24 Haziran 2014
/haber/neden-hormonlu-domatese-bdp-genclik-meclisleri-aday-156685
Hormonlu Domatesleri Bulmaya!
25 Nisan 2012
/haber/hormonlu-domatesleri-bulmaya-137876
AKP ve TSK'ye Hormonlu Domates
23 Haziran 2011
/haber/akp-ve-tsk-ye-hormonlu-domates-130946
BAWER ÇAKIR yazdı
Hormonlu Domates Yemeyin, Homoseksüel Olursunuz!
7 Haziran 2008
/haber/hormonlu-domates-yemeyin-homoseksuel-olursunuz-107487
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu
29 Haziran 2024
/haber/20-hormonlu-domates-odulleri-sahiplerini-buldu-296962
HORMONLU DOMATES LGBTİ+FOBİ ÖDÜLLERİ
"Ömürboyu Hormonlu Domates" İçişleri Bakanı Soylu'nun
26 Haziran 2019
/haber/omurboyu-hormonlu-domates-icisleri-bakani-soylu-nun-209777
Hormonlu Domates LGBTİ+’fobi Ödülleri Açıklandı
24 Haziran 2017
/haber/hormonlu-domates-lgbti-fobi-odulleri-aciklandi-187748
Hormonlu Domates Ödülü Haberlerine Sansür
3 Temmuz 2016
/haber/hormonlu-domates-odulu-haberlerine-sansur-176483
Hormonlu Domatesler Sahiplerini Buldu: 140Journos, İstanbul Üniversitesi...
24 Haziran 2016
/haber/hormonlu-domatesler-sahiplerini-buldu-140journos-istanbul-universitesi-176181
Erdoğan Üçüncü Hormonlu Domatesini de Aldı
25 Haziran 2015
/haber/erdogan-ucuncu-hormonlu-domatesini-de-aldi-165571
Neden Hormonlu Domatese BDP Gençlik Meclisleri Aday?
24 Haziran 2014
/haber/neden-hormonlu-domatese-bdp-genclik-meclisleri-aday-156685
Hormonlu Domatesleri Bulmaya!
25 Nisan 2012
/haber/hormonlu-domatesleri-bulmaya-137876
AKP ve TSK'ye Hormonlu Domates
23 Haziran 2011
/haber/akp-ve-tsk-ye-hormonlu-domates-130946
BAWER ÇAKIR yazdı
Hormonlu Domates Yemeyin, Homoseksüel Olursunuz!
7 Haziran 2008
/haber/hormonlu-domates-yemeyin-homoseksuel-olursunuz-107487
Sayfa Başına Git