20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu

32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında dün (28 Haziran) İstanbul’da düzenlenen 20. Hormonlu Domates LGBTİ+ Fobi Ödülleri sahiplerine ulaştı.

Törende, yıl boyunca homofobik ve transfobik söylem ve eylemlerin sahipleri “ödüllendirildi”.

13 kategoride verilen ödüllerde, Yeni Akit Gazetesi “Medya Ödülleri”nin kazananı oldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise “Parti’de LGBTİ+ örgütlenmelerine alan açıyor gibi gözükmesine rağmen Eskişehir ve Antep’de LGBTİ+ ve veganlara uygulanan psikolojik şiddetin öz eleştirisini vermediği” gerekçesiyle “Devrimci Domates” ödülünü aldı.

TİP’in ödülünü, TİP Parti Meclisi Üyesi Talya Aydın aldı ve bunun kendileri için “önemli bir uyarı” olduğunu söyledi.

Ödüller

Diğer kategorilerde verilen ödüller şöyle:

Siyaset: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi.

Spor: Voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef gösteren Dinamo Moskova'nın eski voleybolcusu Yelena Godina.

Yaşam Alanları: Trans öğrencileri cinsiyet kimliklerinden ötürü yurtlara kabul etmeyen ve Onur Yürüyüşü’ne katılan LGBTİ+'ların kredisini kesen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK).

Sansür: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK).

Beynelmilel: İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu.



Kurum: “Aileyi tehdit eden cinsiyet temelli sapkın ideolojilerin” normalleştirilmeye çalışıldığını iddia eden Diyanet İşleri Başkanlığı.

Seçim Özel: “LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la aynı şeyi düşünüyorum” diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş.

Hormonlu Allstar: 9. Trans Onur Yürüyüşü sonrası "Kahraman polisimiz tarih boyunca işgalci zihniyetlerle ve toplumumuzun değerlerini hiçe sayanlarla mücadele etmiştir. Dün böyleydi bugün böyle yarında böyle olacaktır," diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

Transfobi Özel: Şarkıcı Lil Zey

Eyidisli Domates HIVfobi Özel Ödülü: Irkçı ve ayrımcı söylemleri yaygınlaştıran Karabük Üniversitesi itiraf sayfaları.

32. İstanbul Pride Özel Ödülü: İstanbul ve İzmir’de Newroz alanına giden LGBTİ+'lara saldıran 15-20 erkeği alandan uzaklaştırmak yerine LGBTİ+'ları alandan uzaklaştıran ve LGBTİ+'lara polisin eşlik etmesine göz yuman 2024 Newroz Tertip Komitesi.