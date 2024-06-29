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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 29 Haziran 2024 14:55
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2024 11:10
2 dk Okuma

20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu

32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın düzenlediği LGBTİ+fobik kişi ve kurumlara verilen ödülün medya kategorisinin kazananı Yeni Akit Gazetesi oldu.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında dün (28 Haziran) İstanbul’da düzenlenen 20. Hormonlu Domates LGBTİ+ Fobi Ödülleri sahiplerine ulaştı.

Törende, yıl boyunca homofobik ve transfobik söylem ve eylemlerin sahipleri “ödüllendirildi”.

13 kategoride verilen ödüllerde, Yeni Akit Gazetesi “Medya Ödülleri”nin kazananı oldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise “Parti’de LGBTİ+ örgütlenmelerine alan açıyor gibi gözükmesine rağmen Eskişehir ve Antep’de LGBTİ+ ve veganlara uygulanan psikolojik şiddetin öz eleştirisini vermediği” gerekçesiyle “Devrimci Domates” ödülünü aldı. 

TİP’in ödülünü, TİP Parti Meclisi Üyesi Talya Aydın aldı ve bunun kendileri için “önemli bir uyarı” olduğunu söyledi.

Ödüller

Diğer kategorilerde verilen ödüller şöyle:

Siyaset: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.
Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi.
Spor: Voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef gösteren Dinamo Moskova'nın eski voleybolcusu Yelena Godina.
Yaşam Alanları: Trans öğrencileri cinsiyet kimliklerinden ötürü yurtlara kabul etmeyen ve Onur Yürüyüşü’ne katılan LGBTİ+'ların kredisini kesen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK).
Sansür: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK).
Beynelmilel: İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu.


Kurum: “Aileyi tehdit eden cinsiyet temelli sapkın ideolojilerin” normalleştirilmeye çalışıldığını iddia eden Diyanet İşleri Başkanlığı.
Seçim Özel: “LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la aynı şeyi düşünüyorum” diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş.
Hormonlu Allstar: 9. Trans Onur Yürüyüşü sonrası "Kahraman polisimiz tarih boyunca işgalci zihniyetlerle ve toplumumuzun değerlerini hiçe sayanlarla mücadele etmiştir. Dün böyleydi bugün böyle yarında böyle olacaktır," diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.
Transfobi Özel: Şarkıcı Lil Zey
Eyidisli Domates HIVfobi Özel Ödülü: Irkçı ve ayrımcı söylemleri yaygınlaştıran Karabük Üniversitesi itiraf sayfaları.
32. İstanbul Pride Özel Ödülü: İstanbul ve İzmir’de Newroz alanına giden LGBTİ+'lara saldıran 15-20 erkeği alandan uzaklaştırmak yerine LGBTİ+'ları alandan uzaklaştıran ve LGBTİ+'lara polisin eşlik etmesine göz yuman 2024 Newroz Tertip Komitesi.

Ödül hakkında

Hormonlu Domates LGBTİ+fobi Ödülleri (Hormonlu Domates), Türkiye'de LGBTİ+ topluluğunca LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı, dışlayıcı söylem ve eylemlerde bulunan kişi ve kurumlara verilen ödül. 

Homofobi ve transfobiye dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ödül töreni, Lambdaİstanbul Dayanışma Derneği'nin girişimiyle 2005 yılında başladı, güncel olarak ise İstanbul Onur Yürüyüşü Komitesi tarafından düzenleniyor.

Ödüllerin isminin kaynağı, "Hormonlu domates yemeyin homoseksüel olursunuz" sözleriyle 2005 yılında ilk "Hormonlu Domates Ödülü" verilen Erman Toroğlu. (TY)

Hormonlu Domates Ödülleri onur haftası ayrımcılık nefret söylemi 32. İstanbul Onur Haftası
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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