Hizbullah davasındaki son kararlar ne anlama geliyor?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Hizbullah ana davasında yargılanan Edip Gümüş ve Cemal Tutar’a ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Cupolo, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi sundu.

“İnfazın durdurulmasının hukuki gerekçesi nedir?”

Adalet Bakanlığına yöneltilen önergede, Edip Gümüş ve Cemal Tutar hakkında verilen cezaların 2024’te Yargıtay tarafından onandığı hatırlatıldı.

Önergede, basında yer alan haberlere göre bir ağır ceza mahkemesinin sanıklar hakkındaki infazı durdurduğu ve yakalama kararlarını kaldırdığı belirtildi.

2011’den bu yana firari oldukları ifade edilen Gümüş ve Tutar’ın mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldıkları, yeniden yapılan yargılama sonucunda da Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesi uyarınca cezalarında takdiri indirim uygulandığı iddialarına yer verildi.

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Cupolo, kesinleşmiş cezaların infazının durdurulması ve yakalama kararlarının kaldırılması kararlarının hangi hukuki gerekçelere dayandığını sordu.

Önergede ayrıca şu sorular yer aldı:

Hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun yıllardır firari olan kişilerin adli makamlara teslim olmadan SEGBİS aracılığıyla ifade vermesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun hangi hükümlerine dayanıyor?

SEGBİS bağlantısının kurulduğu sırada bu kişiler kolluk gözetimi altında mıydı?

Yargılamadan uzun süre kaçan sanıklar hakkında “iyi hâl indirimi” uygulanmasının yasal ve içtihadi dayanakları nelerdir?

Yargılama süreci ve uygulanan usul işlemleri hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından başlatılmış bir inceleme veya soruşturma var mıdır?

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Kırmızı kategoriden çıkarılmalarını sordu

Cupolo’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yönelttiği ikinci önergenin konusu ise Gümüş ve Tutar’ın İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nden çıkarılması oldu.

Önergede, Hizbullah ana davasında haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen iki ismin daha önce listenin kırmızı kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Gümüş ve Tutar’ın 2011’de Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102’nci maddesi kapsamında tahliye edildikten sonra firari duruma düştüklerini belirten Cupolo, listeden çıkarılma işleminin idari ve hukuki gerekçelerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Cupolo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

Edip Gümüş ve Cemal Tutar, kırmızı kategoriden hangi tarihte ve hangi gerekçeyle çıkarıldı?

Listeden çıkarılma işlemi bir yargı kararına mı dayanıyor, yoksa İçişleri Bakanlığının idari tasarrufu mu?

Kesinleşmiş cezaları bulunan ve uzun süredir firari olan kişilerin listeden çıkarılması, iktidarın Hizbullah’a yönelik politikasında bir değişikliğe mi işaret ediyor?

Listeden çıkarılmalarından önce veya sonra yakalanmalarına yönelik herhangi bir operasyon yapıldı mı?

Cupolo, her iki önergede de yargı ve idari makamların söz konusu işlemlere ilişkin hukuki dayanakları açıklamasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti.

(NÖ)