KADIN
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 16:58 5 Mart 2026 16:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 17:00 5 Mart 2026 17:00
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça’dan ücret eşitsizliğine karşı yeni kanun teklifi

Teklif ayrıca, işverenlere yıllık ücret verilerini cinsiyete göre bildirme zorunluluğu getiriyor ve ihlallerde idari para cezaları ile kamu ihalelerinden men yaptırımları öngörüyor. Kurum, ciddi ihlallerde yaptırımlarını artırabilecek ve süresiz kamu ihale men kararı verebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça’dan ücret eşitsizliğine karşı yeni kanun teklifi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, Meclis’e sunduğu dilekçe ile “Eşit Değerde İşe Eşit Ücret ve Ücret Adaleti Denetim Kurumu Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na iletti.

Kanun teklifinin gerekçesinde, eşit değerde işe eşit ücret ilkesinin çalışma yaşamında cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı en temel uluslararası normlardan biri olduğu vurgulandı.

Akça, kadınların işgücü piyasasında maruz kaldığı yapısal eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bu teklif ile mevcut hukuki çerçevenin eksik bıraktığı denetim ve şeffaflık boyutunun tamamlanacağını belirtti.

Gerekçede, 2024-25 Küresel Ücret Raporu’na göre kadınların erkeklerden ortalama %22 daha düşük ücret aldıkları ve güvencesiz işlerde yoğunlaştıkları ifade edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ise işgücüne katılım ve istihdam oranlarında erkekler lehine büyük farklar olduğunu ortaya koyuyor: Erkeklerin işgücüne katılım oranı %70,0 iken kadınlarda %34,7, istihdam oranı ise erkeklerde %65,3, kadınlarda %30,9. İşsizlik oranı ise erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %11,0 olarak kaydedildi.

Kanun teklifi, ücret eşitsizliğini önlemek ve denetlemek için bağımsız bir “Eşit Değerde İşe Eşit Ücret ve Ücret Adaleti Denetim Kurumu” kurulmasını öngörüyor. Kurum;

·         İşyerlerinde terfi, işe alım ve ücret belirleme süreçlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığı inceleyecek,

·         Kadın yoğun sektörlerdeki ücretleri analiz edecek,

·         Göçmen ve taşeron işçilerin eşit ücret haklarını izleyecek,

·         Ücretsiz bakım emeğinin ücret eşitsizliğine etkisini raporlayacak ve politika önerileri geliştirecek.

Teklif ayrıca, işverenlere yıllık ücret verilerini cinsiyete göre bildirme zorunluluğu getiriyor ve ihlallerde idari para cezaları ile kamu ihalelerinden men yaptırımları öngörüyor. Kurum, ciddi ihlallerde yaptırımlarını artırabilecek ve süresiz kamu ihale men kararı verebilecek.

Ceylan Akça, bu kanunla eşitliği “ölçülebilir ve denetlenebilir bir kamu politikası” haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

8 Mart 2026 Ceylan Akça eşit işe eşit ücret 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
