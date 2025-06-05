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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 12:10
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 13:20
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Hizbullah üyesinin yurtdışı yasağı 'hacca gitme' talebiyle kaldırıldı

Hacı Bayancuk’un yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldığına dair kararın bir örneği gereği yerine getirilmek üzere polis, jandarma ile kara hudut kapıları ile havalimanlarına gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hizbullah üyesinin yurtdışı yasağı 'hacca gitme' talebiyle kaldırıldı
Fotoğraf: Sosyal Medya

Hizbullah’ın lider kadrosunda Şura üyeliği yapan ve yargılamanın yenilenmesi kararıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsüyken tahliye edilen “Hafız” kod adlı Hacı Bayancuk hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

11 kişinin kaçırılıp öldürülmesi emrini vermekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ancak mahkumiyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazıyla kaldırılan Bayancuk, hakkında yeniden yargılama kararı bulunuyor.

Hacca gitme talebinde bulundu

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Bayancuk, Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yaparak hacca gitmek istediğini, ancak hakkındaki yurtdışı yasağının buna engel teşkil ettiğini belirterek yasağın kaldırılması talebinde bulundu.

Karar oy birliğiyle alındı

Mahkeme heyeti 14 Mayıs günü sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Kararın bir örneği de gereği yerine getirilmek üzere polis, jandarma ile kara hudut kapıları ile havalimanlarına gönderildi.

Hacı Bayancuk kimdir?

Hacı Bayancuk IŞİD’in “Türkiye Emiri” olarak bilinen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk’un da babası. Bayancuk, Hizbullahçılar Yasin Özalp, Hatip Pirizade, Musa Bakışkan, Yılmaz Gökçe, Haydar Kaya ve Aziz Başak’ın ajanlık yaptıkları gerekçesiyle kaçırılıp öldürülmeleri emrini vermişti

Hizbullahçılar kaçırılıp işkenceli sorgudan geçirilerek domuz bağıyla öldürülmüş, gömüldükleri toplu mezar Diyarbakır’ın Çınar İlçesine bağlı Pempeviran Mezrasında bir dere yatağında ortaya çıkarılmıştı.

Bayancuk Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. 3 Nisan 2007’de örgüt üyesi olmaktan 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Yargıtay yerel mahkeme kararını usul ve yasaya aykırı bularak bozdu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ebu hanzala ışid yurtdışı çıkış yasağı
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