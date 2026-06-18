Hiranur Vakfı'nda istismar davası: 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Y.Z.G. adli kontrolle serbest bırakıldı

H.K.G.’nin davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası alan İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Y.Z.G. serbest bırakıldı.

HİRANUR VAKFINDA SİSTEMATİK ÇOCUK İSTİSMARI H.G.K.'nin iddianamesini yazan savcının yeri değiştirildi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu ve 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki K.İ. ile “dini nikah” adı altında cinsel istismara maruz bırakması nedeniyle 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Y.Z.G.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Y.Z.G.’nin serbest bırakıldığını cemaat X’te duyurdu: “Emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz.”

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise kararı şu ifadelerle karşıladı: “Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesileyle teşekkürü bir borç bilirim.”

TIKLAYIN - bianet erkek şiddeti çetelelerinin tamamı

TIKLAYIN - Çocuk istismarı nasıl engellenir?

Ne olmuştu? BirGün yazarı Gazeteci Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'yi 2002'de altı yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirdiğini', kadının çocukluğu boyunca cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı. Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve 'nişan'ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı. Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti. İddianamede Kadir İ. hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatıma G. hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

(EMK)