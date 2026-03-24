"Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu, akran zorbalığının ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklar üzerindeki sosyal, fiziksel ve psikolojik etkilerini ortaya koyan bir rapor hazırladı.

Rapora göre, 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 13,8’i akran zorbalığına maruz kalıyor. Bu oran, yaklaşık her 7 çocuktan birinin zorbalık mağduru olduğunu gösteriyor.

"Zorbalıkla mücadelede şefkatli sınıflar” rehberi yayında

Zorbalığa tanık olan çocuklar

Hazırlanan raporda, akran zorbalığının yalnızca mağdur çocukları değil; zorbalığı yapan ve olaya tanıklık eden çocukları da olumsuz etkilediği vurgulandı.

Raporda, arkadaşlarının zorbalığa uğradığını gören çocukların korku ve endişe yaşayabildiği, bu durumun okuldan uzaklaşma gibi tepkilere yol açabildiği belirtildi. Tanık olan öğrencilerin ayrıca üzüntü, güçsüzlük ve baskı altında hissetme gibi duygusal etkilerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

"Zorbalık yapan çocuk, daha önce zorbalığa maruz kalmış çocuk olabiliyor"

Akran zorbalığı sağlığı doğrudan etkiliyor

Akran zorbalığı uygulayan öğrencilerin ise okula bağlılıklarının zayıf olduğu, okulu sevmedikleri ve akademik başarılarının düşük seyrettiği kaydedildi.

Raporda, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin kısa vadede fiziksel sağlık sorunları, depresyon, uyku problemleri, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi belirtiler yaşayabildiğine de dikkat çekildi.

Akran zorbalığında gerçek fail kim?

Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı, uzmanlara göre çocuklar arasındaki psikolojik, fiziksel, sosyal ve sözel saldırılar olarak kabul ediliyor. Zorba davranış gösteren ve zorbalığa uğrayan çocuk arasında güç eşitsizliği bulunuyor. Genellikle zorba davranışlar uygulayan çocuk; yaşça daha büyük, fiziksel açıdan daha güçlü ya da sosyal olarak daha kalabalık bir gruptan olabilir. Akran zorbalığı, genel kanının aksine yalnızca fiziksel zorbalık şeklinde görünmüyor. Fiziksel zorbalık akran zorbalığı türlerinden sadece birisi olarak biliniyor. Sözel ve sosyal zorbalık da sık karşılaşılan zorbalık türleri arasında yer alıyor. Akran zorbalığı kendi içerisinde üçe ayrılabilir. Sözel zorba davranışlar; kişiye lakap takılması, alay edilmesi, küfür edilmesi ve gurur kırıcı sözel ifadeler zorbalık olarak açıklanabiliyor. Duygusal zorba davranışlar; arkadaş grubu içinde dışlamak, görmezden gelmek, yardım etmemek, ortak grup aktivitelerinde görev veya sorumluluk vermek şeklinde tanımlanabiliyor. Fiziksel zorba davranışlar ise; fiziksel güç kullanarak yapılan davranışlar. Örneğin yanından geçerken omuz atmak, iteklemek, tekme veya yumruk atmak gibi.

