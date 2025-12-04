ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2025 08:30
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2025 10:49
1 dk Okuma

"Zorbalık yapan çocuk, daha önce zorbalığa maruz kalmış çocuk olabiliyor"

ERG'nin "Eğitim İzleme 2025" raporunda okul kurumsal, ilişkisel ve politika düzeyinde ele alındı. Çocukların gelişimi ve esenliğinde okulun yerini raporun bu bölümünü hazırlayan Kıdemli Politika Analisti Özgenur Korlu ile konuştuk.

"Zorbalık yapan çocuk, daha önce zorbalığa maruz kalmış çocuk olabiliyor"

Eğitim Reformu Girişimi "Eğitim İzleme 2025" raporunu açıkladı. Rapor içinde "Okul" ayrıca bir başlık olarak ele alındı. Sadece eğitim mekanı değil aynı zamanda ilişkiler alanı olan okul eğitim sistemindeki işlevini görebiliyor mu, okul yemeği projesi imkansız bir adım mı? ERG'nin Kıdemli Politika Analisti Özgenur Korlu ile bu soruların yanıtlarını ve "okul aidiyeti" kavramını konuştuk.

Okulun bir ilişkiler mekanı olduğuna dikkat çeken Korlu, akran zorbalığına karşı "okul aidiyeti" ve "okul iklimi" kavramlarının iyileştirici yönlerini anlattı.

ERG'nin rapor sunumundan bir bölüm
"Suriyeli öğrenciler okullarda 'geri dön' baskısına maruz kalıyor"
EĞİTİM İZLEME RAPORU 2025
"Suriyeli öğrenciler okullarda 'geri dön' baskısına maruz kalıyor"
3 Aralık 2025

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ERG eğitim izleme raporu okul akran zorbalığı
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo'yu çok seviyor.

