"Zorbalık yapan çocuk, daha önce zorbalığa maruz kalmış çocuk olabiliyor"

Eğitim Reformu Girişimi "Eğitim İzleme 2025" raporunu açıkladı. Rapor içinde "Okul" ayrıca bir başlık olarak ele alındı. Sadece eğitim mekanı değil aynı zamanda ilişkiler alanı olan okul eğitim sistemindeki işlevini görebiliyor mu, okul yemeği projesi imkansız bir adım mı? ERG'nin Kıdemli Politika Analisti Özgenur Korlu ile bu soruların yanıtlarını ve "okul aidiyeti" kavramını konuştuk.

Okulun bir ilişkiler mekanı olduğuna dikkat çeken Korlu, akran zorbalığına karşı "okul aidiyeti" ve "okul iklimi" kavramlarının iyileştirici yönlerini anlattı.

ERG'nin rapor sunumundan bir bölüm

EĞİTİM İZLEME RAPORU 2025 "Suriyeli öğrenciler okullarda 'geri dön' baskısına maruz kalıyor"

(NÖ)