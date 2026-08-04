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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 11:40 4 Ağustos 2026 11:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 11:56 4 Ağustos 2026 11:56
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‘Hayvanat bahçesi’nde kapatılan üç aslan yaşamını yitirdi

Tokyo’daki ‘hayvanat bahçesi’nde kapatılma altında tutulan Mugi, Ichigo ve Luena isimli üç dişi aslan, aşırı sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği sonucu öldü. Aynı yerde kapatılma altında tutulan üç aslanın daha ayağa kalkamadığı ve tedavi altında olduğu açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Hayvanat bahçesi’nde kapatılan üç aslan yaşamını yitirdi
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Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Tama ‘Hayvanat Bahçesi’nde kapatılma altında tutulan üç dişi aslan, temmuz ayından bu yana etkili olan aşırı sıcakların ardından öldü.

Otopsiler, Mugi, Ichigo ve Luena’nın vücutlarında sistemik sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği bulunduğunu ortaya koydu. Kurum yönetimi, bulguların ısı stresine işaret ettiğini ancak kesin ölüm nedenlerinin testlerin tamamlanmasının ardından açıklanacağını bildirdi.

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Önce Mugi hastalandı

Üç yaşındaki Mugi’de 19 Temmuz’da iştahsızlık görüldü. Ertesi gün ayağa kalkamayan Mugi’ye su, havalandırma, sıvı, vitamin ve karaciğer desteği verildi. Mugi, 28 Temmuz’da öldü.

On bir yaşındaki Ichigo 31 Temmuz’da, 15 yaşındaki Luena ise birkaç gün sonra öldü. Aynı yerde kapatılma altında tutulan iki erkek ve bir dişi aslanın da benzer sağlık sorunları yaşadığı, ayağa kalkamadıkları ve tedavi altında oldukları belirtildi.

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Yüksek nem vücut ısısını düşürmelerini engelledi

Tokyo Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden Hideaki Karaki, yüksek nemin aslanların vücut sıcaklıklarını düzenlemesini zorlaştırdığını söyledi.

Aslanların terleyemediklerini, vücut sıcaklıklarını solunum yoluyla düşürmeye çalıştıklarını belirten Karaki, yüksek nem nedeniyle bu mekanizmanın yeterince işlemediğini ifade etti. Temmuz ortasında sıcaklıkların aniden yükselmesinin de aslanların yeni koşullara uyum sağlamasını engellemiş olabileceğini ekledi.

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Aslanlar 1964’ten beri kapatılma altında 

Tama ‘Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 260 türden hayvan kapatılma altında tutuluyor. Aslanlar ise 1964’ten bu yana burada kalıyor.

Kurum, sıcaklıkların yükselmesinin ardından aslanların tutulduğu bölümü ve ziyaretçilerin onları izlemesi için düzenlenen otobüs seferlerini geçici olarak durdurmuştu. Buna karşın üç aslanın ölümünün ardından, hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için alınan önlemlerin yeterliliğine ilişkin herhangi bir bağımsız inceleme açıklanmadı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
hayvanat bahçeleri tokyo aslan aşırı sıcaklar
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