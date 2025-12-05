ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2025 10:04
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2025 10:05
2 dk Okuma

Gülüstan Koçyiğit’ten, ‘hayvanat bahçeleri’ ve barınaklar için Meclis Araştırması talebi

DEM Parti Grup Başkanvekili, hayvanlara yönelik mevcut kapatma uygulamalarının hak temelli yaklaşımla yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gülüstan Koçyiğit’ten, ‘hayvanat bahçeleri’ ve barınaklar için Meclis Araştırması talebi
İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki filler, Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye’deki hayvanat bahçeleri, barınaklar ve doğal yaşam parklarının etik, hukuki ve bilimsel standartlar açısından incelenmesi için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Koçyiğit, ülkedeki mevcut uygulamaların hayvan özgürlüğü, şeffaflık ve bağımsız denetim bakımından ciddi sorunlar içerdiğini belirterek, sistemin hak temelli bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan önergede, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm tesislerde hayvanların yaşam hakkını esas alan bir dönüşüm modelinin zorunlu olduğu vurgulandı.

“Antep örneği münferit değil, yapısal sorun var”

Önergede, Antep Hayvanat Bahçesi başta olmak üzere pek çok tesiste hayvanların doğal yaşam koşullarından uzak ortamlarda tutulduğu; alan kısıtı, yetersiz uyarıcı, sert zemin, bitkisizlik ve iklim uyumsuzluğu gibi unsurlar nedeniyle hayvanlarda davranış bozuklukları, stres ve kendine zarar verme belirtilerinin görüldüğü vurgulandı.

Uzman raporları ve yurttaş başvurularına göre bu alanlarda fillerden kedigillere, primatlardan egzotik türlere kadar çok sayıda hayvanın doğal gereksinimlerini karşılamayan koşullarda tutulduğu; uyarıcı yoksunluğu, alansızlık, bitkisizlik, sert zeminler, sıcaklık dalgalanmaları ve sosyal türlerin yalnızlaştırılması gibi sorunların yaygın olduğu belirtildi.

Önergede ayrıca denetim süreçlerinin kapalı yapısı, sağlık ve ölüm kayıtlarına erişimde yaşanan güçlükler, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) yükümlülüklerinin kamuya açıklanmaması ve bağımsız uzmanların tesislere girmekte yaşadığı engeller de eleştirildi.

“Hak temelli bir dönüşüm şart”

Koçyiğit, 2 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren ve hayvan hakları örgütleri tarafından “Katliam Yasası” olarak nitelendirilen düzenlemenin ardından barınaklarda sistematik ihmal ve kötü muamelenin arttığına da dikkat çekti.

Önergede şu sorunlar sıralandı:

  • Hayvanların zorla toplanıp kapalı tesislerde yüksek yoğunlukla tutulması,
  • Uzun süre beslenmeden bırakılmaları,
  • Hijyensiz ve dar yaşam alanları,
  • Görevliler tarafından fiziksel şiddet iddiaları,
  • Can çekişen hayvanların uygunsuz şekilde gömülmesi veya atılması.

Koçyiğit, hayvanların yalnızca “bakıma muhtaç canlılar” değil, öznel varlıklar olduğunun altını çizerek, mevcut kapatma pratiklerinin hak temelli, özgür ve doğal yaşam koşullarına en yakın anlayışla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hayvan Hakları hayvanat bahçeleri dem parti gülüstan kılıç-koçyiğit
ilgili haberler
GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ ÖNÜNDE PROTESTO
"En az 40 hayvanat bahçesinde binlerce hayvan tutsak"
7 Mayıs 2023
/haber/en-az-40-hayvanat-bahcesinde-binlerce-hayvan-tutsak-278320
HDP’DEN HAYVAN HAKLARI ÖNERGESİ
Gaziantep Hayvanat Bahçesi için soruşturma açıldı mı?
11 Haziran 2021
/haber/gaziantep-hayvanat-bahcesi-icin-sorusturma-acildi-mi-245570
HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI TBMM KOMİSYONUNA BİLGİ VERDİ
"36 Ruhsatlı Hayvanat Bahçesinde En Az 16 Bin Yaban Hayvanı Tutsak"
1 Haziran 2019
/haber/36-ruhsatli-hayvanat-bahcesinde-en-az-16-bin-yaban-hayvani-tutsak-209059
Esaret Altındaki Kediler Hayvanat Bahçesinden Kaçtı
1 Haziran 2018
/haber/esaret-altindaki-kediler-hayvanat-bahcesinden-kacti-197768
Rakunu Elektrik Çarpan Hayvanat Bahçesinde En Az 9 Hayvan Ölmüştü
5 Mayıs 2017
/haber/rakunu-elektrik-carpan-hayvanat-bahcesinde-en-az-9-hayvan-olmustu-186223
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ ÖNÜNDE PROTESTO
"En az 40 hayvanat bahçesinde binlerce hayvan tutsak"
7 Mayıs 2023
/haber/en-az-40-hayvanat-bahcesinde-binlerce-hayvan-tutsak-278320
HDP’DEN HAYVAN HAKLARI ÖNERGESİ
Gaziantep Hayvanat Bahçesi için soruşturma açıldı mı?
11 Haziran 2021
/haber/gaziantep-hayvanat-bahcesi-icin-sorusturma-acildi-mi-245570
HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI TBMM KOMİSYONUNA BİLGİ VERDİ
"36 Ruhsatlı Hayvanat Bahçesinde En Az 16 Bin Yaban Hayvanı Tutsak"
1 Haziran 2019
/haber/36-ruhsatli-hayvanat-bahcesinde-en-az-16-bin-yaban-hayvani-tutsak-209059
Esaret Altındaki Kediler Hayvanat Bahçesinden Kaçtı
1 Haziran 2018
/haber/esaret-altindaki-kediler-hayvanat-bahcesinden-kacti-197768
Rakunu Elektrik Çarpan Hayvanat Bahçesinde En Az 9 Hayvan Ölmüştü
5 Mayıs 2017
/haber/rakunu-elektrik-carpan-hayvanat-bahcesinde-en-az-9-hayvan-olmustu-186223
Sayfa Başına Git