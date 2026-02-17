“Punch için, esaret altında tutulan tüm hayvanlar için özgürlük istiyoruz”

Japonya’nın Çiba eyaletindeki Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde Temmuz 2025’te doğan “Punch” isimli makak maymunu, annesi tarafından sahiplenilemedi.

Yavru maymun, “yapay bakım” adı verilen insan müdahalesiyle büyütüldü ve ocak ayında Tokyo’daki Maymun Dağı olarak bilinen alana götürüldü.

Yetkililer, makak yavrularının yaşamlarının ilk yılında annelerine fiziksel temasla bağlandığını belirterek Punch’a havlu, battaniye ve peluş oyuncaklar verdiklerini açıkladı.

Punch’ın bunlar arasından peluş bir orangutanı seçtiği ve ona sarıldığı, onunla uyuduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve “iç ısıtan görüntüler” ve “dirençli maymun” gibi yorumlarla dolaşıma girdi.

Tutsak yavru bir maymunun Japonya’daki bir hayvan hapishanesinde peluşla teselli olmasını, hüzünle karışık tatlı bir hikaye olarak paylaşıp geçmek, normalleştirilmiş #esaret algısını beslerken, sistem düzeyindeki temel sorunu gizliyor. #monkeypunch pic.twitter.com/p0PqfhVQQU — Vegan Derneği Türkiye (@TvdOrgTr) February 16, 2026

“Normalleştirilmiş esaret algısı”

Türkiye Vegan Derneği, dün (16 Şubat) yaptığı açıklamada “hayvanat bahçesi” adı altında faaliyet gösteren merkezlerde hayvanların temel haklarının ihlal edildiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Tutsak yavru bir maymunun Japonya’daki bir hayvan hapishanesinde peluşla teselli olmasını, hüzünle karışık tatlı bir hikâye olarak paylaşıp geçmek, normalleştirilmiş esaret algısını beslerken, sistem düzeyindeki temel sorunu gizliyor. Oysa hayvanların mal ve kaynak olarak görülüp farklı şekillerde tüketim nesnesi haline getirildiği bir düzende hayvanlara yapılanların hiçbiri ‘sevimli’ değil. Buna hayvanat bahçelerinden üretim tesislerine kadar tüm hayvan hapishaneleri dahil.

“Maymun yavrusu Punch gibi içerikleri ‘iç ısıtan öyküler’ diye dolaşıma sokmak ise, esaretin acı gerçeklerini görünmez kılıyor. Uzmanlara göre, esaret altındaki memelilerde sık görülen anne-çocuk bağının zedelenmesi, ebeveyn bakımının sekteye uğraması ve yavru ölümlerinin bazıları, esaretin sebep olduğu kronik stres ve çaresizlik kaynaklı. Bir hayvan hapishanesinde tutsak edilen yavru goril Zeytin’i, eline tutuşturulan peluş oyuncağını ve basındaki ‘sempatik’ haberleri hatırlıyor musunuz? Biz Punch için, Zeytin için, esaret altında tutulan tüm hayvanlar için özgürlük istiyoruz.”

IKEA İspanya, Punch’ın sarıldığı peluş maymunu “Mamá de Punch” adıyla duyurdu.

“Hâlâ kendi başına yeterince yiyemiyor”

Öte yandan, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, “hayvanat bahçesi” yetkilisi Yasunaga Takaşi de gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Görevliler, Punch’a tutunabileceği bir şey vermeyi denedi, ancak en çok sevdiği oyuncak maymun oldu. Büyümesini hissedebiliyorum. Hâlâ kendi başına yeterince yiyemiyor. Sık sık hayvanat bahçesi görevlilerine yapışıyor veya sürüden ayrı olarak yalnız zaman geçiriyor.”

Makak maymununun ilk doğumunu yaptığı ve Punch’ı dünyaya getirdikten sonra aşırı bitkin düştüğü, bu nedenle yavrusunu sahiplenemediği belirtildi.

IKEA İspanya ise kısa süre içinde, Punch’ın sarıldığı maymunu “Mamá de Punch” adıyla duyurarak ürünü 16,99 Euro fiyatla satışa sundu. (TY)