HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.06.2026 14:29 1 Haziran 2026 14:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.06.2026 16:25 1 Haziran 2026 16:25
Okuma Okuma:  1 dakika

Hatay’ın Samandağ ilçesinde balina görüldü

Anatomist ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Dr. Pedram Türkoğlu: “Dünya’nın yaşayan en büyük dişli predatörü sularımızda yaşıyor. Ne büyük bir ayrıcalık!”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Hatay’ın Samandağ ilçesinde balina görüldü

Hatay Dalış Merkezi üyeleri, dalış etkinliğinden tekneyle kıyıya döndükleri sırada Asi Nehri’nin Akdeniz’le buluştuğu noktanın yakınlarında hareketlilik fark etti.

Suda balina olduğunu anlayan dalgıçlar, bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, balina daha sonra gözden kayboldu.

“Kayıtları altın değerinde”

Uzun dalış süreleri nedeniyle balinaları görmenin “aşırı zor” olduğunu söyleyen Anatomist ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Dr. Pedram Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Dünya’nın yaşayan en büyük dişli predatörü sularımızda yaşıyor. Ne büyük bir ayrıcalık! Değerini bilene. Kaşalot (Physeter macrocephalus). Diğer bir adı ispermeçet balinası. Küresel ölçekte nesli tehlikede (IUCN VU). Uzun dalış süreleri nedeniyle görmek aşırı zor. Genelde biyoakustik (ses) çalışılıyor. Akdeniz’in görkemli devleri de en az Anadolu parsı kadar hassas bir konu. Kayıtları altın değerinde. Özen gösterilmeli.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
balina hatay samandağ
