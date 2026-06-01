Hatay’ın Samandağ ilçesinde balina görüldü

Hatay Dalış Merkezi üyeleri, dalış etkinliğinden tekneyle kıyıya döndükleri sırada Asi Nehri’nin Akdeniz’le buluştuğu noktanın yakınlarında hareketlilik fark etti.

Suda balina olduğunu anlayan dalgıçlar, bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, balina daha sonra gözden kayboldu.

🗣️ Anatomist ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Dr. Pedram Türkoğlu: "Dünya'nın yaşayan en büyük dişli predatörü sularımızda yaşıyor. Ne büyük bir ayrıcalık!" — bianet (@bianet_org) June 1, 2026

“Kayıtları altın değerinde”

Uzun dalış süreleri nedeniyle balinaları görmenin “aşırı zor” olduğunu söyleyen Anatomist ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Dr. Pedram Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Dünya’nın yaşayan en büyük dişli predatörü sularımızda yaşıyor. Ne büyük bir ayrıcalık! Değerini bilene. Kaşalot (Physeter macrocephalus). Diğer bir adı ispermeçet balinası. Küresel ölçekte nesli tehlikede (IUCN VU). Uzun dalış süreleri nedeniyle görmek aşırı zor. Genelde biyoakustik (ses) çalışılıyor. Akdeniz’in görkemli devleri de en az Anadolu parsı kadar hassas bir konu. Kayıtları altın değerinde. Özen gösterilmeli.”

