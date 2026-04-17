Grevdeki Temel Conta işçilerinin evlerine jandarma baskını

İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikası önünde yaklaşık 1,5 yıldır (496 gündür) sendikal hakları için grevde olan işçiler, bu sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

“Huzur ve sükûneti bozma” iddiasıyla gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinin, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldığı, yakalama kararının ise Torbalı Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, dün (16 Nisan) haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 işçi jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürülürken, diğer işçilerin de sabah saatlerinde evlerine baskın düzenlendi.

İşçiler grevde, patron fabrikayı taşıyor

Baş: Herkesi işçilerle dayanışmaya çağırıyorum

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, işçilerin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Emeğinin hakkı için direnen Temel Conta işçilerinin direniş çadırına saldıran, alın terine savaş açarak yakalama kararı çıkarıp işçilerin evine baskın yapan bu emek düşmanı, emekçi düşmanı iktidarı lanetliyorum. İzmir İl Başkanımız ile görüştüm, il örgütümüz ve partili avukatlarımız, direniş çadırının ve emekçi kardeşlerimizin tüm hakkını ve hukukunu savunmak üzere harekete geçti, herkesi işçilerin haklı mücadelesiyle dayanışmaya çağırıyorum.”

İşçilerin talepleri ne? Temel Conta işçileri, düşük ücret dayatmalarına karşı sendikal hakları için uzun süredir grevde. İşçilerin temel talepleri şöyle: Anayasal haklar çerçevesinde Petrol-İş Sendikası’nın fabrikada tanınması ve yetkili olduğunun kabul edilmesi,

İşçilerin haklarını koruyan toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalanması,

Çalışma ortamının ve şartlarının iyileştirilmesi,

Asgari ücret dayatmasının kaldırılması ve yaşam standartlarına uygun ücret artışı,

Kadın işçilerin erkeklerle eşit ücret ve haklara sahip olması.

(TY)