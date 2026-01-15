ENGLISH KURDÎ
HABER
15 Ocak 2026 16:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.01.2026 16:15 15 Ocak 2026 16:15
Okuma Okuma:  2 dakika

İşçiler grevde, patron fabrikayı taşıyor

Kaya, fabrikadaki ücretler hakkında "Temel Conta'da 35 yıllık, 25 yıllık, 10 yıllık çalışanlar asgari ücretten 50-100 TL üzerinde çalıştırılıyor. Buna da 'asgari ücretin üzerinde' deniyor. 20 yıllık işçinin greve çıktığında maaşı 17 bin 200 liraydı” dedi.

Elanur Birinci

Elanur Birinci

Elanur Birinci

İşçiler grevde, patron fabrikayı taşıyor
Fotoğraflar: İşçiler

İzmir Kemalpaşa'daki Temel Conta Fabrikası’nda çalışan işçiler, işverenin sendikal hakları tanımaması üzerine 402 gündür grevde. İşçiler, uzun yıllardır asgari ücretle ve iş güvenliğine aykırı şartlarda çalıştıklarını söylüyor.

bianet’e konuşan grev sözcüsü Sinem Kaya, "Onurumuz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Tek bir isteğimiz vardı sendika hakkımızın tanınması ve toplu iş sözleşmesi imzalanması” dedi.

“Bakanlık, para cezası kesti”

“İşveren anayasal hakkımız tanımak yerine grevimizi kırıyor” diye devam eden Kaya, şöyle dedi:

“Biz grevde olduğumuz için bizim işlerimizi Pınarbaşı'ndaki diğer fabrika işçilerine yaptırıyordu. Çalışma Bakanlığı tarafından üç kere tespit edilip para cezası kesildi. Şimdi de patron Kemalpaşa'daki fabrikasını Torbalı Pancar Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyor. Bu grevimizi kırmak çabasıdır, grev kırıcılığıdır”

2024’ten beri grevdeler

Kaya, Temel Conta'daki sendikalaşma sürecini de anlattı:

"Daha önce 1984 yılında Türk Metal Sendikası örgütlenmiş ama iki yıl içerisinde yetkisini kaybetmiş. O günden sonra patronlar bir daha sendika girmeyecek şekilde hazırlanmışlar. Biz 2022 yılında sendikaya üye olduk, yetki davasını bekledik. Patron sendikayla görüşmediği için grev kararı aldık. 10 Aralık 2024 yılında Kemalpaşa Fabrikası’nda Petrol-İş Sendikası ile greve çıktık."

35 yıllık çalışanlara asgari ücret dayatılıyor

Kaya, fabrikadaki ücretler hakkında "Temel Conta'da 35 yıllık, 25 yıllık, 10 yıllık çalışanlar asgari ücretten 50-100 TL üzerinde çalıştırılıyor. Buna da 'asgari ücretin üzerinde' deniyor. 20 yıllık işçinin greve çıktığında maaşı 17 bin 200 liraydı” dedi.

402 gündür fabrikada grev sözcülüğü yapan Kaya, şöyle dedi:

"Petrol-İş Sendikası ilk günden beri yanımızda.  75 yıllık mücadele ruhunu hiç kaybetmemiş. Mücadeleden kaçmayan sendikamız, örgütlü mücadelenin önemini ve ruhunu hepimize öğretti. Bu ruhla her gün fabrikanın önünde çadırımız kurulacak ve örgütlü mücadeleye devam edeceğiz.”

Son olarak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Kaya, bütün emekçilerden destek beklediklerini vurguladı.

6 Şubat 2025

(EMK)

işçiler Temel Conta sendika barajı sendikacılık
Elanur Birinci
Elanur Birinci
bianet Ocak 2026 stajyeri. Ege Üniversitesi 2025 mezunu. 2023-2025 Ege Üniversitesi TV'de program koordinatörü, 2021-2022 Ege ajansında Muhabirlik yaptı. bianet'te dijital içerik üretimi ve hak...

bianet Ocak 2026 stajyeri. Ege Üniversitesi 2025 mezunu. 2023-2025 Ege Üniversitesi TV'de program koordinatörü, 2021-2022 Ege ajansında Muhabirlik yaptı. bianet'te dijital içerik üretimi ve hak odaklı habercilik üzerine staj yapıyor.

