Temel Conta işçileri sendikal hakları için grevde

İzmir Kemalpaşa’da bulunan ve otomotiv sektörüne parça motor contası üreten Temel Conta fabrikasındaki grev ikinci ayında.

Sendikal hakları ve asgari ücret dayatmasına karşı direnen işçiler, fabrika yönetiminin uzlaşmaya yanaşmadığını dile getiriyor.

İşçiler 2023'te Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası’nda (Petrol-İş) örgütlendiler. Bakanlık tarafından verilen çoğunluk tespiti onayına işveren itiraz etti. Ekim 2023’te hukuki süreç başladı. Petrol-İş’in yetkisi 16 Ağustos 2024’te mahkeme kararıyla kesinleşti. Toplu pazarlık sürecinin başlaması gerekiyordu. Ancak işveren sendikayla müzakere masasına oturmadı. Bunun üzerine işçiler, 10 Aralık 2024 itibariyle greve çıktı.

59 gündür grevde olan işçiler, işverenin uzlaşmaya yanaşmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

"Sendikayı düşman olarak görüyorlar"

Fabrika yönetiminin tutumunu eleştiren işyeri temsilcisi Sinem Kaya, süreç boyunca yaşananları bianet’e anlattı:

‘’Fabrika yönetimi en başından beri sendikaya karşı düşmanca bir tavır takınıyordu. Bize sürekli sendikayı kabul etmeyeceklerini söylüyorlardı. Burası bir aile şirketi ve sendikayı işyerine ortak olmak isteyen bir örgütlenme olarak görüyorlar. 2025’te böyle bir zihniyetle uğraşıyoruz.’’

Sendikalı işçilerin baskılara maruz kaldığını belirten Kaya, çalışma şartlarıyla ilgili olarak şunları anlattı:

‘’İşyerinde çalışma süresi fark etmeksizin herkes asgari ücret alıyor, kıdem olarak hiçbir farkımız yok. Zam istediğimiz zaman bize ‘Beğenmiyorsanız işten çıkın’ denildi.

Sendikaya üye olduğumuzda baskılar daha da artmaya başladı. Sendikalı işçilerin izinleri iptal edildi. Zaten fabrikada yıllık izinlerimizi bile hiçbir zaman istediğimiz gibi kullanamadık. Kişi sayısını az tutup çok iş yaptırıyorlardı. Bu da bizim yıllık izinlerimizin birikmesine sebep oluyordu.

Havalandırma sistemimiz bile yoktu. Zehirli gazları soluyarak çalışıyorduk. Havalandırma sisteminin yapılacağını söyleyip durdular ama hiçbir zaman yapılmadı.’’

"Artık bu sömürünün durması gerekiyor"

Kaya, örgütlenmede kararlı olduklarını belirtip seslerini duyurmak istediklerini ekledi:

‘’Sendika ve biz işçiler kararlıyız. Arabulucular aracılığıyla işveren ile iletişim kurulmaya çalışılsa da henüz bir gelişme yok. İşveren sendikaya karşı olsa da biz sendikasız çalışmayacağız. Çünkü artık bu sömürünün durması gerekiyor. Biz örgütlenmeyi ve birleşmeyi seçtik. Kazanacağımızdan da eminiz.

Çadırdaki işçiler olarak çok umutluyuz. Ne istediğimizi bilerek greve çıktık ve pişman değiliz. Yıllarca ‘Biz bir aileyiz’ yalanına inandık ve fedakarlık yaptık. Şimdi çadırdaki arkadaşlarla biz gerçekten bir aile olduk ve ilk kez kendimiz için bir fedakarlık yapıyoruz. Biz buradan zaferle içeri gireceğiz. Umudumuz da moralimiz de çok yüksek.’’

Yeksan: Patron hukuk dışı bir tutumda diretiyor

Yakın zamanda grevi ziyaret eden Umut Sendikası (Umut-Sen) üyesi Emre Yeksan, işyerinin hukuk dışı bir şekilde davrandığını anlattı.

Yeksan ‘’İşyeri yönetiminin sendikalaşma sürecini fark ettiğinden beri bunu engellemeye çalıştığını öğrendik. Şu anda ise sendikaya üye olmayan kimse yok diye biliyorum. Ancak işyeri yönetimi sendikanın varlığını kabul etmiyor. Patron hukuk dışı bir tutumda diretiyor. Çünkü bu bir toplu sözleşme grevi bile değil. Patronun örgütlenme hakkını reddetmesi ile ortaya çıkan bir grev.’’ diye konuştu.

Temel Conta hakkında Temel Conta’nın İzmir Pınarbaşı, Kemalpaşa ve Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üç fabrikası var. Pancar OSB’deki tesisin yapımı yeni bitti ve üretime geçmeye hazır. Firma, Türkiye’nin en eski ve ilk conta üreticisi. Mustafa Kip tarafından kuruldu. İlk fabrikalarını 1974’te açtılar. Binek, hafif ticari, ağır ticari, traktör, iş makineleri ve diğer sektörlere yönelik, silindir kafa conta, manifold/egzost contalar, kauçuk, mantar, metal ve çok katmanlı çelik contalar üretiyor. Ford, Tesla, BMC, Roketsan, Türk Traktör gibi büyük markalara parça üretimi yapıyorlar. Savunma sanayi için ısı kalkanı üretimleri de var. Üretimlerinin yüzde 70’ini yurtdışına. Tamer Kip şirketin yönetim kurulu başkanı. 2023’te 131 milyon TL vergi öncesi kazanç bildirdiler. 2024’te sermaye arttırdılar. Greve çıkan Kemelpaşa’daki fabrikanın üretim bölümünde 24 işçi çalışıyor.

(HA)