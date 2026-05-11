GoFor ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliği protokolü imzaladı

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlik alanında yürütülecek ortak çalışmalar için işbirliği protokolü imzaladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan imza törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, GoFor ekibi ve GoFor üyesi örgütlerden Z Kuşağı Derneği, Uçarlı Gençlik Derneği ile Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği (ÇEVKA) katıldı.

İmzalanan protokol, Diyarbakır’da gençlerin ihtiyaç ve taleplerinin yerel politikalara yansıtılmasını, gençlik örgütleri ile yerel yönetim arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin biçimde katılmasını hedefliyor.

Protokol kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan hak temelli gençlik çalışmalarının desteklenmesi de öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

İzmir, Eskişehir ve Antalya’nın ardından Diyarbakır

GoFor, daha önce İzmir, Eskişehir ve Antalya büyükşehir belediyeleriyle de gençlik alanında iş birliği protokolleri imzalamıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol, gençlerin yaşadıkları kentlerde söz sahibi olmasını ve yerel karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmaların yeni adımı oldu.

Protokol kapsamında Diyarbakır’da gençlerin ihtiyaç ve taleplerini görünür kılacak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Gençlik örgütleri, gençler ve belediye arasında düzenli iletişim ve iş birliği kanallarının geliştirilmesi de hedefleniyor.

Gençlerin yerel süreçlere eşit, güvenli ve anlamlı katılımını güçlendirecek faaliyetlerin de hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Haklara erişim ve eşit yurttaşlık vurgusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile kurulacak iş birliği, kentte gençlerin eşit yurttaşlık, katılım, toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklara erişim taleplerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

GoFor, Diyarbakır’daki üye örgütleri ve gençlik alanındaki yerel aktörlerle birlikte gençlerin yerel süreçlere daha güçlü biçimde dahil olabilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

GoFor hakkında Türkiye’deki gençlik örgütlerinin çatı kuruluşu olan Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), 2015’ten bu yana gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınmasını savunuyor. GoFor, gençlerin sosyal, ekonomik ve politik hayata eşit katılımı ile karar alma süreçlerinde etkin ve anlamlı rol alması için Türkiye’den 60’a yakın gençlik örgütüyle birlikte çalışıyor.

(NÖ)