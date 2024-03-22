KONDA ve GoFor’dan yeni araştırma: Gençlerin politik tercihleri

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve KONDA işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” raporu yayımlandı.

Bu yıl ikinci kez yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki 1864 genç ile görüşüldü.

Araştırma, gençlerin oy eğilimleri, örgütlenmeye dair tutumları, toplumsal değişime olan yaklaşımları, kimliksel ilişkileri, gençliğe bakış açıları ve sosyoekonomik düzlemde karşılaştıkları sorunlar gibi farklı temalardaki politik tercihlerini ve tutumlarını ele alıyor.

"Genç olmayan siyasetçiler bize kötü geliyor"

Araştırmada öne çıkanlar

Araştırmanın temel bulguları şöyle:

Gençlerin yerel seçim oy tercihlerine bakıldığında seçimlerin yaklaşmasına rağmen kararsızım ve oy kullanmam cevabını verenlerin oranı hayli yüksek. Kararsız olduğunu söyleyen gençlerin oranı yüzde 29,2 iken, oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 14,1.

Oy kullanan gençler arasında öne çıkan parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olsa da Zafer Partisi’nin gençler arasında dikkate değer bir popülaritesinin olduğu sonucuna varılıyor.

Dini inancı olmayan ve dinin gereklerine pek inanmayan gençler arasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Zafer Partisi oyları yüzde 10’lara yaklaşmış durumda.

Gençler arasında toplumsal değişim yaratmak için en çok tercih edilen araçlar, iktidar ve muhalefet bloğunda farklı eğilim gösterse de, genellikle oy vermek ya da CİMER’e başvurmak gibi resmi kanallar. Bunu takiben, tweet atmak ve hashtag çalışması yürütmek gibi sosyal medya mecraları, gençlerin toplumsal değişim için birincil tercihleri arasında yer alıyor.

Demirtaş ve Atalay’ın tutukluluğu

Gençlerin büyük bir oranı kendini sırasıyla Atatürkçü, milliyetçi ve muhafazakâr olarak tanımlıyor.

Türkiye’deki gençlerin yüksek bir oranının LGBTİ+’lara, Suriyeli ve Afganistanlı göçmenlere büyük ölçüde mesafeli olduğu görülüyor.

Türkiye’deki gençlerin yüksek bir oranının LGBTİ+’lara, Suriyeli ve Afganistanlı göçmenlere büyük ölçüde mesafeli olduğu görülüyor. Gençler arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk kararını haklı bulanların oranı yüzde 56. Selahattin Demirtaş’ın hapiste olmasını haksız ve yanlış bulanların oranı ise yüzde 26.

Gençlerin yüzde 35’i, TİP Hatay milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuksuz ve haksız olduğunu düşünüyor. Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla ilgili gençlerin yüzde 52’si fikri ya da bilgisi olmadığını söylüyor.

Türkiye’deki gençlerin büyük bir çoğunluğunun en önemli sorunu ekonomik sorunlar olarak belirtiliyor. Bu durum ise en çok gençlerin sosyal hayatını, birikim yapma kapasitelerini, psikolojik sağlıklarını ve eğitimlerini etkiliyor. Bu bağlamda, genç intiharlarının en temel sebebi ekonomik sebepler.

Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) olan gençlerin oranı ise yüzde 23. TÜİK 2022 verilerine göre ise Türkiye’de 15-24 yaş arası NEET gençlerin oranı yüzde 24,2'ydi.

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