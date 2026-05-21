Gazhane’de hayvan haklarını odağına alan sergi: “Barı-n/m-ak”

Müze Gazhane’nin sanatı, hayvan hakları savunuculuğu ile buluşturan “Barı-n/m-ak” sergisi bugün açıldı.

Sanat aracılığıyla hem farkındalık yaratmayı hem de somut bir dayanışma modeli sunmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesi “Barı-n/m-ak” ile aynı başlığı taşıyan sergide, 27 çağdaş sanatçının eserleri Hicran Aksöz’ün küratörlüğünde bir araya geliyor.

Tipografik bir müdahaleyle oluşturulan sergi başlığı, “barınak” ve “barınmak” kavramlarını aynı anda sorgulayarak izleyiciyi kentte birlikte yaşam, barınma hakkı ve türler arası dayanışma üzerine düşünmeye davet ediyor: Barınma hakkı nedir? Kentte kimler barınır, kimler barınamaz? Hayvanlar için barınak bir sığınak mı yoksa bir tecrit alanı mıdır? İnsan eliyle açılan veya kapatılan yaşam alanları nasıl şekilleniyor?

Baysan Yüksel, Totoro Dark, 2017, 64 x74 cm tuval üzerine akrilik.

Dayanışma

Sanatçıların bir kısmının temaya özel yeni eserler ürettiği, bir kısmının ise mevcut eserleriyle katılım sağladığı sergide Özge Akdeniz, Ozan Atalan, Vahap Avşar, Melis Baçaru, Beyza Boynudelik, Cins, Yağmur Çalış, Bekir Dindar, Alea Pınar Du Pre, Çağdaş Erçelik, Arzu Ertekin, Güler Güçlü, Osman Gültepe, Seydi Murat Koç, Mehmet Sinan Kuran, Burak Kutlay, Gönül Nuhoğlu, Tuğba Öztopçu, Lebriz Rona, Ezgi Sandıkçı, Gonca Sezer, Nilüfer Şatana, Erkut Terliksiz, Cansu Yıldıran, Çiğdem Yıldırım, İpek Yücesoy ve Baysan Yüksel’in çalışmaları yer alıyor.

“Barı-n/m-ak” sergisi kapsamında düzenlenecek sanatçı söyleşilerinde katılımcı sanatçılar, eserleri ve proje süreci hakkında izleyicilerle bir araya gelirken, atölye çalışmaları çocuklar ve yetişkinler için hayvan hakları temalı sanat etkinliklerini kapsayacak. Sergi sonunda ise sanatçılar, kendi inisiyatifleriyle eserlerini koleksiyonerlerle buluşturacak ve bu buluşmadan sağlanan destekle Beşiktaş Belediyesi Barınakları ve Angels Farm’ın acil ihtiyaç listelerindeki malzemeler doğrudan temin edilecek.

Sergi, 21 Mayıs-31 Ağustos 2026 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Müze Gazhane P Salon’da ziyaret edilebilir. (TY)