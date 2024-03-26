ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 18:15
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2024 18:19
2 dk Okuma

Gazeteciye saldırıya takipsizlik

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera görüntülerine rağmen Rûdaw çalışanları Maşallah Dekak ve Mehmet Kanevi’ye yönelik saldırı girişimi dosyasını kapattı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Gazeteciye saldırıya takipsizlik

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı “Akıllı olun, burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek Rûdaw’ın Diyarbakır temsilcisi Maşallah Dekak ve kameraman Mehmet Kanevi’ye saldırı girişiminde bulunan M.K. hakkında takipsizlik kararı verdi.

Yaklaşık iki buçuk ay devam eden soruşturmada savcılık Dekak ve Kanevi’nin “soyut iddiaları” dışında dosyada bir delile rastlanmadığını belirtti. Kararda, hem saldırıya uğrayan gazeteciler hem M.K. şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Diyarbakır Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), yazılı bir açıklamayla savcılığın kararını kınadı:

Meslektaşlarımıza yapılan saldırı, hakaret ve tehditler kamera görüntülerinde açık bir şekilde görülürken, ‘delil yetersizliği’ gibi komik bir gerekçeyle takipsizlik kararı verme, bize göre provakatif olan bu saldırıyı meşrulaştırmakla aynı anlamı taşımaktadır.  

Bu karar meslektaşlarımızın sokakta çalıştıkları sırada uğrayacakları muhtemel her türlü saldırıya zemin hazırlayacak, saldırganları cesaretlendirecektir. Dün olduğu gibi bugünde saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın yanındayız. Hukuki anlamda itiraz süreçlerini de yakından takip edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz.

Basın özgürlüğü ile düşünce ve ifade hürriyetine yönelik yapıldığı aşikar olan bu saldırıya ilişkin takipsizlik kararını kınıyoruz, tanımıyoruz.

Ne olmuştu?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında 12 Ocak’ta Diyarbakır’a geldi. Maşallah Dekak ve Mehmet Kanevi Babacan’ın Diyarbakır’daki temaslarını takip ediyordu.

Dekak’ın yanına gelen M.K burada gazeteciye “Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada Kürtçe konuşamazsınız” diyerek saldırı girişiminde bulundu, küfür ve tehdit etti. Araya Babacan’ı takip eden diğer gazeteciler girdi.

M.K. ifadesinde saldırı girişimini yalanlayarak “Namazımı kıldıktan sonra cami çıkışında Rudaw TV çalışanlarını gördüm. Emin olmak için muhabire ‘Rudaw mı?’ dedim, O da başını sallayarak onayladı. Bunun üzerine şahsa ‘Diyarbakır'ı Kürdistan’ın başkenti Amed diye tanıtıyorsunuz. Burası Türkiye Cumhuriyeti’ deyince bana Kürtçe ‘Git işine bak’ dedi. Ben de ona ‘Türkçe konuş’ dedim. Bana ‘Ben Türkçe bilmiyorum’ dedi’ şeklinde beyanda bulundu.

(HA)

rudaw gazeteciye saldırı maşallah dekak
ilgili haberler
Rûdaw Diyarbakır temsilcisi Maşallah Dekak’a sözlü saldırı
12 Ocak 2024
/haber/rudaw-diyarbakir-temsilcisi-masallah-dekaka-sozlu-saldiri-290502
ilgili haberler
Rûdaw Diyarbakır temsilcisi Maşallah Dekak’a sözlü saldırı
12 Ocak 2024
/haber/rudaw-diyarbakir-temsilcisi-masallah-dekaka-sozlu-saldiri-290502
Sayfa Başına Git