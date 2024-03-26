Gazeteciye saldırıya takipsizlik

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı “Akıllı olun, burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek Rûdaw’ın Diyarbakır temsilcisi Maşallah Dekak ve kameraman Mehmet Kanevi’ye saldırı girişiminde bulunan M.K. hakkında takipsizlik kararı verdi.

Yaklaşık iki buçuk ay devam eden soruşturmada savcılık Dekak ve Kanevi’nin “soyut iddiaları” dışında dosyada bir delile rastlanmadığını belirtti. Kararda, hem saldırıya uğrayan gazeteciler hem M.K. şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Diyarbakır Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), yazılı bir açıklamayla savcılığın kararını kınadı:

Meslektaşlarımıza yapılan saldırı, hakaret ve tehditler kamera görüntülerinde açık bir şekilde görülürken, ‘delil yetersizliği’ gibi komik bir gerekçeyle takipsizlik kararı verme, bize göre provakatif olan bu saldırıyı meşrulaştırmakla aynı anlamı taşımaktadır.

Bu karar meslektaşlarımızın sokakta çalıştıkları sırada uğrayacakları muhtemel her türlü saldırıya zemin hazırlayacak, saldırganları cesaretlendirecektir. Dün olduğu gibi bugünde saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın yanındayız. Hukuki anlamda itiraz süreçlerini de yakından takip edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz.

Basın özgürlüğü ile düşünce ve ifade hürriyetine yönelik yapıldığı aşikar olan bu saldırıya ilişkin takipsizlik kararını kınıyoruz, tanımıyoruz.