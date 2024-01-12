Rûdaw Diyarbakır temsilcisi Maşallah Dekak’a sözlü saldırı

Diyarbakır Ulu Camii Meydanı’ndaki haber takibi esnasında, bugün Rûdaw Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak sözlü saldırıya uğradı.

Şahsın, Dekak’a fiziken de saldırması çevredekilerin araya girmesi ile engellendi.

Rûdaw’ın aktardığına göre, şahıs hakkında suç duyurusu yapıldı ve tepkilerin ardından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), saldırıyı kınayarak “Bu tarz saldırılar sadece bireysel bir gazeteciyi değil, aynı zamanda basın özgürlüğünü ve demokratik değerleri hedef almaktadır. Basın mensuplarının güvenli bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için toplumun desteğini ve duyarlılığını bekliyoruz,” dedi.

Diyarbakır'da Temsilcimiz Maşallah Dekak’a saldıran bir şahıs, “Akıllı olun, burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek tehdit etti. Dekak'a hakaret ve küfreler savuran şahıs güçlükle zaptedildi. pic.twitter.com/At4pwYoJKl — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) January 12, 2024

TGS Diyarbakır: “İllegalize etme gayreti”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği de yazılı bir açıklama yaparak yetkilileri göreve çağırdı.

TGS, açıklamasında özetle şöyle dedi:

“Saldırgan onlarca kamera ve yurttaşın yanı sıra çok sayıda görevli polisin arasında meslektaşlarımıza ağız dolusu küfürler etmiş, bu da yetmemiş fiziki saldırıda bulunmaya teşebbüs etmiştir. Saldırı sırasında densiz şahsın sarf ettiği küfürlerin yanında ‘Burası Türkiye Cumhuriyeti’ diyerek, aklınca meslektaşlarımızın çalışmalarını illegalize etme gayreti ise olayın dikkat çeken diğer bir yönüdür.

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“Evet. Biz de aynısını tekrar ediyoruz! Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Ve bu ülke demokratik bir hukuk devletidir. Eğer, yetkililer bu ülkenin demokratik hukuk devleti olduğu iddiasında ise ve hukuk her zaman üstün ise bu meczup densizin derhal hesap vermesi gerekir. Bu vesileyle saldırıya maruz kalan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.” (TY)