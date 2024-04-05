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Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 14:03
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 14:39
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Basın meslek örgütlerinden gözaltındaki gazetecilerin serbest bırakılması için çağrı

"Kolluk gücünün öncelikli olarak gazetecinin can güvenliğini sağlaması gerekiyor. Cezasızlık politikası, polisi tam anlamıyla işkence yapan unsurlar haline getirmiş durumda."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Basın meslek örgütlerinden gözaltındaki gazetecilerin serbest bırakılması için çağrı

DİSK Basın-İş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), seçimlerin ardından Van protestoları sırasında polisten şiddet gören ve gözaltına alınan gazeteciler için açıklama yaptı.

AKP-MHP iktidarının her toplumsal olayda gazetecilere şiddet uygulamayı bir adet haline getirdiğini belirten basın meslek öğütleri “Sahada çalışan arkadaşlarımız direk hedef haline getirip polise vurduruluyor” dedi.

Ardından da Van’da NuJinha muhabiri Medine Mamedoğlu’nun, İstanbul Kadıköy’de de SiyasiHaber.Org muhabiri Zilan Azad ve Yeşim Dokur’un gözaltına alınıp serbest bırakıldığını, İstanbul Esenyurt’taki protestolarda alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Sezgin, Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Dilan Şimşek, Yeni Yaşam Gazetesi muhabiri Sema Korkmaz ile Artı Gerçek muhabiri Müzeyyen Yüce’nin halen gözaltında tutulduğunu hatırlattı. Gazetecilerin şiddet uygulanarak gözaltına alınış şekillerini eleştirdi:

Van’da ve İstanbul’da Van’a destek amaçlı yapılan gösteri sırasında yaşanan gelişmeleri yerinde takip eden gazeteciler polisin hedefi oldu.

İşkence edilerek yaka paça gözaltına alınan gazetecilerden Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Sezgin’in polis şiddeti sonucu burnu kırıldı.

Yine diğer gazeteci arkadaşlarımızın da gözaltına alınma sırasında ciddi şekilde şiddete maruz kaldıklarını gördük.

Bu durum bizleri ciddi anlamda endişelendirmekte ve öfkelendirmektedir. Direk arkadaşlarımızın can güvenlikleri tehlikeye atılmaktadır. Oysa kolluk gücünün öncelikli olarak gazetecinin can güvenliğini sağlaması gerekiyor. Kolluk açık ki bu gücü iktidardan alıyor. Cezasızlık politikası, polisi tam anlamıyla işkence yapan unsurlar haline getirmiş durumda.

Bu yönelimler basın özgürlüğüne vurulan en büyük darbedir. İktidar ve emrindeki kolluk kuvvetleri bu saldırılarından bir önce vazgeçmelidir, gazetecilerin can güvenliğini sağlamalıdır.

Gözaltına alınan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.

(HA)

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