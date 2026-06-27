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YT: Yayın Tarihi: 27.06.2026 10:18 27 Haziran 2026 10:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.06.2026 10:24 27 Haziran 2026 10:24
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazeteci Doğa Baskan tahliye edildi

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla tutuklanan Evrensel gazetesi muhabiri Doğa Baskan tahliye edildi. Baskan, cezaevi çıkışında “Bu baskılar bizi yıldıramaz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Doğa Baskan tahliye edildi
Fotoğraf: Evrensel

Evrensel gazetesi muhabiri Doğa Baskan tahliye edildi.

Baskan, haber merkezine taslak olarak iletilen, yanlışlıkla evrensel.net’te yayımlandığı ve fark edildikten sonra yayından kaldırıldığı belirtilen bir metin nedeniyle tutuklanmıştı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla cezaevine gönderilen Baskan, tahliyesinin ardından Sincan Kadın Cezaevi’nden çıktı.

Baskan’ı cezaevi önünde Evrensel gazetesindeki çalışma arkadaşları ve avukatları karşıladı.

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“Mesleğime daha çok bağlandım”

Evrensel’in aktardığına göre, cezaevi çıkışında konuşan Baskan, içerideyken gazetecileri ve haber yaptığı kesimleri düşündüğünü söyledi.

Baskan, “Haberlerimizin onlar için önemini hatırladım ve mesleğime daha çok bağlandım” dedi.

Gazetecilik faaliyetlerine yönelik baskılara da değinen Baskan, “Bu baskılar bizi yıldıramaz” diye konuştu.

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“Var olmayan bir haber üzerine tutuklama”

Baskan’ın avukatı İlke Işık, daha önce yaptığı açıklamada, müvekkilinin dosyasında haberin yayında olmadığının yer aldığını söylemişti.

Işık, “Sadece bir sayfalık internet çıktısıyla Doğa’yı tutukladılar” demişti.

Avukat Işık, “Haberi aramışlar ve bulamamışlar. Yani var olmayan bir haber üzerine gerçekleşmiş bir tutuklama” ifadelerini kullanmıştı.

İfade vermeye gittiğinde tutuklanmıştı

Doğa Baskan, perşembe günü saat 10.30’da avukatlarıyla birlikte savcılığa giderek ifade vermişti.

Baskan, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Baskan’ın, “kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı” iddiasıyla cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
evrensel gazetesi Doğa Baskan
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