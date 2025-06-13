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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 11:10
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 15:29
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Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, TBMM’ye sunduğu Kanun Teklifi’nde bayramın resmi tatil ilân edilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun
Fotoğraf: Canva

Arap Alevileri, bugün kutsal bayramları olan Ğadir Hum Bayramı'nı kutluyor.

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce'nin 18. gününe denk gelen Ğadir Hum Bayramı’nın adı, Muhammed peygamberin Vedâ Haccı dönüşünde, Mekke ile Medine arasında yer alan Ğadir Hum bölgesinde yaptığı konuşmadan geliyor. 

Bayramı kutlamak için mesaj yayımlanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Halklar ve İnançlar Komisyonu, özetle şöyle dedi:

“İnançların, kimliklerin, dillerin ve kültürlerin eşit ve özgürce yaşaması için omuz omuza yürüyen bizler; Gadir Hum Bayramı’nın kardeşliği, barışı ve toplumsal eşitliği büyüten bir vesile olmasını diliyoruz. Arap Alevi canlarımızın bayramını gönülden kutluyor; bayramın, halklarımız ve inançlarımız arasında dayanışmayı güçlendiren bir köprü işlevi görmesini temenni ediyoruz.

“Gadir Hum, Arap Alevi toplumunda fiilen bayram olarak kutlanmakta; o gün okullar boş kalmakta, işyerleri açılmamakta, esnaf kepenk indirmektedir. Bu güçlü toplumsal gerçekliğin, yasal düzlemde de tanınması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, Gadir Hum Bayramı’nın resmî tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. Hep birlikte, inanç özgürlüğünün solunduğu ve eşit yurttaşlık anlayışının hayat bulduğu o aydınlık geleceği inşa etme umudumuzu bir kez daha yineliyoruz.”

DEM Parti’den Kanun Teklifi

Öte yandan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, dün (12 Haziran) TBMM’ye sunduğu Kanun Teklifi’nde Ğadir Hum’un resmi tatil ilân edilmesini talep etti.

Fırat, “İnançların eşitliği anayasal bir haktır” diyerek eşit yurttaşlık vurgusu yaptı.

Fırat’ın Kanun Teklifi’nde belirttiği üzere, bayram arifesiyle birlikte Arap Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede yaşam adeta duruyor; esnaf işyerini kapatıyor, çiftçi ve işçi çalışmıyor, aileler çocuklarını okula göndermiyor.

Bayramın resmi tatil olarak tanınmaması ise inanç mensuplarının ibadet ve bayramlaşma gibi dini vecibelerini yerine getirmesinde önemli engeller yaratıyor.

Bayram hakkında

Ğadir Hum Bayramı, Muhammed peygamberin, 632 yılındaki "Veda Haccı" dönüşünde Ali bin Ebu Tâlib'i kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği gün olarak Arap Alevileri'nin yanı sıra bütün Şii gruplar tarafından kutlanıyor.

Mekke ile Medine kentleri arasındaki Cuhfe mevkiine 4 km kadar uzaklıkta olan "Ğadir Hum" adlı bölgede Muhammed peygamberin yaptığı konuşmada, "Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır" diyerek kendisinden sonra halifelik için Ali'yi işaret ettiğine inanılıyor.

Türkiye’de Hatay, Adana ve Mersin gibi illerde yoğun olarak yaşayan Arap Aleviler için bu bayram, yılın en kutsal günü olarak kabul ediliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ğadir Hum Bayramı gadir hum bayramı dem parti Arap Alevileri
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HDP: Ğadir Hum Bayramı resmi tatil ilan edilsin
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/haber/hdp-gadir-hum-bayrami-resmi-tatil-ilan-edilsin-247711
Ğadir Hum Bayramınız Kutlu Olsun
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MEVLÜD ORUÇ'un yazısı
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28 Aralık 2007
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