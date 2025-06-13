Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun

Arap Alevileri, bugün kutsal bayramları olan Ğadir Hum Bayramı'nı kutluyor.

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce'nin 18. gününe denk gelen Ğadir Hum Bayramı’nın adı, Muhammed peygamberin Vedâ Haccı dönüşünde, Mekke ile Medine arasında yer alan Ğadir Hum bölgesinde yaptığı konuşmadan geliyor.

Bayramı kutlamak için mesaj yayımlanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Halklar ve İnançlar Komisyonu, özetle şöyle dedi:

“İnançların, kimliklerin, dillerin ve kültürlerin eşit ve özgürce yaşaması için omuz omuza yürüyen bizler; Gadir Hum Bayramı’nın kardeşliği, barışı ve toplumsal eşitliği büyüten bir vesile olmasını diliyoruz. Arap Alevi canlarımızın bayramını gönülden kutluyor; bayramın, halklarımız ve inançlarımız arasında dayanışmayı güçlendiren bir köprü işlevi görmesini temenni ediyoruz.

“Gadir Hum, Arap Alevi toplumunda fiilen bayram olarak kutlanmakta; o gün okullar boş kalmakta, işyerleri açılmamakta, esnaf kepenk indirmektedir. Bu güçlü toplumsal gerçekliğin, yasal düzlemde de tanınması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, Gadir Hum Bayramı’nın resmî tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. Hep birlikte, inanç özgürlüğünün solunduğu ve eşit yurttaşlık anlayışının hayat bulduğu o aydınlık geleceği inşa etme umudumuzu bir kez daha yineliyoruz.”

DEM Parti’den Kanun Teklifi

Öte yandan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, dün (12 Haziran) TBMM’ye sunduğu Kanun Teklifi’nde Ğadir Hum’un resmi tatil ilân edilmesini talep etti.

Fırat, “İnançların eşitliği anayasal bir haktır” diyerek eşit yurttaşlık vurgusu yaptı.

Fırat’ın Kanun Teklifi’nde belirttiği üzere, bayram arifesiyle birlikte Arap Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede yaşam adeta duruyor; esnaf işyerini kapatıyor, çiftçi ve işçi çalışmıyor, aileler çocuklarını okula göndermiyor.

Bayramın resmi tatil olarak tanınmaması ise inanç mensuplarının ibadet ve bayramlaşma gibi dini vecibelerini yerine getirmesinde önemli engeller yaratıyor.