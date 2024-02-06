FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nden rapor: "Eşitsizlikler daha da derinleşti"

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, “6 Şubat Depremlerinin Birinci Yıldönümünde Adıyaman’da Çocuklar” durum raporunu yayınladı. Merkez, Adıyaman’daki çalışmaları Adıyaman Tabip Odası ile yaptığı protokol çerçevesinde yürütüyor.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerden biri olan Adıyaman’da depremin üzerinden geçen bir yıl sonrasında çocukların hak ve özgürlüklerine ilişkin bir durum değerlendirmesi içeren raporun "Başlarken" kısmını Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun kaleme aldı.

"Tektonik hareketlerden çocuk hakları krizine", "Devletlerin kriz durumlarında çocuk hakları yükümlülükleri", "Çocuk odaklı afet yönetimi", "Çocuğun yaşam hakkı", "Çocuğun barınma hakkı ve geçici barınma alanları", "Çocuğun sağlık hakkı", "Çocuğun eğitim hakkı", "Çocuğun korunması ve çocuk güvenliği" gibi başlıkların yer aldığı raporda devletlerin ister bir kriz olsun ister normal yaşam koşulları sürecinde olsun, çocuk hakları konusunda üç temel yükümlülüğe sahip olduğunun altı çizildi:

Saygı Gösterme Yükümlülüğü

Koruma Yükümlülüğü

Sağlama Yükümlülüğü

"38 çocuk hâlâ aranıyor"

Raporun “Kayıp / Aranan Çocuklar” bölümünde şu bilgiler yer aldı:

“6 Şubat Depremleri sonrasında yakınlarına haber verilmeden ve düzgün kayıt tutulmadan hastanelere sevk edilmiş ve yakınları ile bağı kopmuş çocuklar ile yine yakınlarına haber verilmeden ve kimliklendirme yapılmadan kimsesizler mezarlığına defnedilmiş, yani yaşamını kaybetmiş çocuklar olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu iki kategori dışında kalan, kimsesizler mezarlığına defnedilmemiş -ya da bu konuda bir bilgi paylaşılmamış- ya da kurumlarda olmayan ve hala aranan “kayıp” çocukların olduğuna ilişkin pek çok paylaşım yapılmaktadır. Görüşmelerde bu konu üzerinde de durulmuştur. (...)

"Her ne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ardından kayıp çocuklar olduğu iddiasını reddetmişse dedepremde yakınlarını kaybedenler tarafından kurulan Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları ile Dayanışma Derneğine göre depremin yaşandığı tüm illerde en az 38 çocuk hâlâ aranmaktadır. Bu çocuklardan 3’ü Adıyaman’dadır."

Raporun Sonuç bölümünde ise şöyle denildi:

"6 Şubat depremleri geniş bir coğrafyada olduğu gibi Adıyaman’da da binlerce çocuğun yaşamını etkilemiştir. Çocukların yaşamındaki bu etkinin depremin tüm sonuçlarını kapsayan tek bir tanımı bulunmamaktadır. Deprem gibi afetlerin yarattığı kriz durumları mevcut olan eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir. Bu nedenle kriz dönemlerinde ve sonrasında yürütülecek politikaların çocuk hakları temelli olması çok önemlidir. Depremlerin birinci yıl dönümünde Adıyaman’da çocukların durumuna ilişkin gözlem ve tespitleri içeren bu rapor, birinci yılın ardından politika ve uygulamaların iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir."(AÖ)