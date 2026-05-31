Filozof ve sosyolog Edgar Morin, 104 yaşında hayatını kaybetti

Fransız filozof, sosyolog ve düşünür Edgar Morin, 29 Mayıs’ta 104 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Sabah Abouessalam-Morin’in, eşi Edgar Morin’in ölümünü doğruladığını duyurdu.

“Karmaşık düşünce” kuramıyla 20. ve 21. yüzyıl düşünce dünyasının en etkili isimleri arasında gösterilen Morin, sosyoloji, felsefe, antropoloji, siyaset, ekoloji, kitle kültürü ve eğitim gibi geniş bir alana yayılan çalışmalarıyla tanınıyordu.

Edgar Morin kimdir?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Morin’in ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, onu “Direniş askeri, özgürleşmiş bir militan, yüzyılın yazarı ve düşünürü, doğanın ve halkların savunucusu” sözleriyle andı.

Morin’in Fransızca yayımlanan ve birçok dile çevrilen geniş külliyatı içinde Türkçeye kazandırılan eserleri arasında Kaybolmuş Paradigma: İnsan Doğası (Birey ve Toplum, 1981), Aşk, Şiir, Bilgelik (Om, 1999), Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi (İBÜY, 2003), Bir Uygarlık Siyaseti (Om, 2000) ve Dünya Vatan (İletişim, 2001) yer alıyor.

DEM Parti: “Fikirleri ve mücadelesiyle aramızda yaşayacak” Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), Morin için yayımladığı taziye mesajı şöyle: Yüzyılın önemli düşünürlerinden Edgar Morin’in aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İspanya İç Savaşı sırasında antifaşist cephede yer alan, hayatını mücadeleye adayan, özgürlük tutkunu Edgar Morin ömrünün sonuna kadar ezilen halkların yanında olmuştur. Sayın Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısına desteğini birçok kez dile getiren 104 yaşındaki filozof, bizlere mücadeleyle geçen bir asırlık bir miras bırakmıştır. “Abdullah Öcalan için mücadele etmeliyiz” diyerek Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğünü talep etmiştir. Kürt halkının özgürlük mücadelesini haklı ve meşru bir dava olarak tanımlayan Morin, “Benim görüşüm nettir. Kürt halkının özgürlük mücadelesi haklı bir davadır ve ben onlar adına mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim.” sözleriyle Kürt halkının kalbinde silinmez bir iz bırakmıştır. Morin, Sayın Öcalan’ın Türk ve Kürt halklarını ortak bir gelecekte buluşturma iradesini destekleyen düşünürler arasında olmuştur. Edgar Morin, fikirleri ve mücadelesiyle aramızda yaşamaya, ezilenlere ilham olmaya devam edecek.

(VC)