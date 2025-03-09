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Yayın Tarihi: 9 Mart 2025 10:28
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 10:44
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Edgar Morin'den barış sürecine destek

Edgar Morin, yayınladığı destek mesajında "Barış, insanların kendileriyle ve birbirleriyle özgürce konuşabilmesidir. Barış aynılaşmak değil birbirine fırsat vermektir, yok etmeden ikna etmeye çalışmaktır." dedi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Edgar Morin'den barış sürecine destek

Fransız sosyolog ve filozof Edgar Morin yayınladığı bir mesaj ile Türkiye'de yürütülen barış sürecine destek veri. Morin, "emperyalizmin bölgesel kışkırtmalarına karşı Türk ve Kürt halklarının birliğinden yana olduğumu deklare ediyorum." dedi.

Edgar Morin kimdir?
Edgar Morin kimdir?
9 Mart 2025

Morin'in mesajı şu şekilde:

Özgür düşünce ve demokratik tartışmanın insanlığın ortak değerleri olduğuna inanan bir aydın olarak Türkiye'deki barış ve demokratik dönüşüm sürecini sonuna kadar destekliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt siyasetçilerle tokalaşmasıyla  başlayan ve İmralı cezaevinde yatan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'yla devam eden bu tarihi süreçte herkesi Türk ve Kürt halklarının bir arada yaşam iradesine saygı duymaya ve güç katmaya davet ediyorum. Sokrates'ten beri insanı insan yapan şeyin özgürce düşünmek ve başkalarıyla konuşmak olduğunu biliyoruz. Ki zaten düşünmek, insanın kendi kendisiyle kurduğu sessiz bir diyalog değil midir?

Barış, insanların kendileriyle ve birbirleriyle özgürce konuşabilmesidir. Barış aynılaşmak değil birbirine fırsat vermektir, yok etmeden ikna etmeye çalışmaktır.

Türkiye'deki barış ve demokratikleşme süreci, insanlık onurunun bir gereğidir. Bu nedenle, emperyalizmin bölgesel kışkırtmalarına karşı Türk ve Kürt halklarının birliğinden yana olduğumu deklare ediyorum.

Yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi.

Edgar Morin, 7 Mart 2025

Haber Yeri
İstanbul
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