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Yayın Tarihi: 9 Mart 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 10:52
1 dk Okuma

Edgar Morin kimdir?

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Edgar Morin kimdir?

Edgar Morin, 1921 yılında Paris'te dünyaya gelmiş ve zamanla uluslararası arenada tanınan bir filozof ve sosyolog haline gelmiştir. Gençlik yıllarında komünist hareketin etkisi altında olan Morin, İspanya İç Savaşı'nda anti-faşist güçlerin yanında yer almış; 1942’de ise II. Dünya Savaşı sırasında Fransa’nın Almanya işgali karşısında mücadele etmiştir. 1951'de Fransız Komünist Partisinden ayrılarak bağımsız düşünce yolunu seçen Morin, 1950'lerden itibaren ortaya koyduğu yenilikçi fikirleriyle hem Fransa’da hem de küresel ölçekte sosyolojinin önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Aynı zamanda, yüzyılın en önemli filozof ve düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Morin, dünya çapında 38 üniversite tarafından fahri doktora ile onurlandırılmış ve uzun yıllar Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS)’nde önemli görevler üstlenmiştir.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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