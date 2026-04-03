Figen Yüksekdağ, ağabeyi Cavit Yüksekdağ’ın cenaze törenine katıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ağabeyi Mehmet Cavit Yüksekdağ’ın cenaze törenine katıldı.

Cenaze törenine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de katıldı.

Figen Yüksekdağ’ın ağabeyi Cavit Yüksekdağ yaşamını yitirdi

Babasını ve 3 kardeşini kaybetti

Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan Figen Yüksekdağ, bu süreçte babasını ve 3 kardeşini kaybetti.

Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ, Ağustos 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Yüksekdağ'ın diğer ağabeyi Hüseyin Refet Yüksekdağ 2024'te, kardeşi Saniye Yüksekdağ ise geçen sene hayatını kaybetmişti.

DEM Parti'den taziye mesajı

DEM Parti'den paylaşılan başsağlığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Yoldaşımız Figen Yüksekdağ’ın abisi Mehmet Cavit Yüksekdağ’ın tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Mehmet Cavit Yüksekdağ’a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. "Yıllardır hukuksuzca cezaevinde tutulan arkadaşlarımızın kaybettikleri yakınlarının yanlarında olmamaları kabul edilemez bir hak ihlalidir. Yoldaşlarımızın yas hakkından mahrum bırakıldığı bu uygulamalar artık son bulmalı, arkadaşlarımız bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır."

(AB)