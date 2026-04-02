YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 11:32 2 Nisan 2026 11:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 14:16 2 Nisan 2026 14:16
Okuma Okuma:  1 dakika

Figen Yüksekdağ’ın ağabeyi Cavit Yüksekdağ yaşamını yitirdi

Cavit Yüksekdağ’ın cenazesi, Cuma günü Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki Gölovası köyüne defnedilecek. Figen Yüksekdağ’ın da cenaze törenine katılması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın ağabeyi M. Cavit Yüksekdağ, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi dün gece yaşamını yitirdi.

Yüksekdağ, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Cavit Yüksekdağ’ın cenazesinin, Cuma günü Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’ndeki aile evinden alınarak, Cuma namazının ardından Yumurtalık ilçesine bulunan Gölovası köyündeki aile mezarlığında defnedileceği belirtildi.

Figen Yüksekdağ’ın da cenaze törenine katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Figen Yüksekdağ’ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ ile kardeşi Saniye Yüksekdağ, dört yıl önce ise babası Mevlüt Yüksekdağ hayatını kaybetmişti.

(AB)

