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Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 09:03
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 09:20
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Feminist Buluşmalar: Latin Amerika'dan ve Türkiye'den Deneyimler

Etkinliğe katılım ücretsiz ancak önceden kayıt gerekiyor. Etkinlik süresince İspanyolca-Türkçe simultane çeviri yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, mikrofon önünde konuşma yapan bir kadın görülüyor. Kadın, açık kahverengi ve sarı tonlarında düz saçlara sahip. Yüzünde pembe çerçeveli gözlükler bulunuyor ve hafif bir gülümseme ile konuşuyor gibi görünüyor. Üzerinde koyu renkli bir giysi var ve boynunda yeşil bir aksesuar (muhtemelen bir fular veya bandana) bulunuyor. Arka plan sade ve açık renkli olup, odak kadının yüzü ve mikrofonun üzerinde. Fotoğraf, bir etkinlik ya da panel sırasında çekilmiş gibi görünüyor.
CECILIA PALMEIRO. | CEDOC/PERFIL

İstanbul, 13 Eylül 2024 — İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenlenen çevrimiçi Feminist Buluşmalar serisi başlıyor. Bu buluşmalar, Latin Amerika ve Türkiye’den feminist deneyimlerin ve aktivizm hikayelerinin paylaşılacağı bir dizi toplantıyı kapsıyor.

İlk buluşma, 13 Eylül 2024 tarihinde, saat 18.00-19.30 arasında düzenlenecek ve bu etkinliğin özel konuğu Arjantin’den feminist aktivist, araştırmacı ve yazar Cecilia Palmeiro olacak.

Palmeiro, Buenos Aires, Arjantin'de yaşayan bir aktivist, yazar ve akademisyen. Doktorasını Princeton Üniversitesi'nden Latin Amerika Edebiyatı alanında almış olan  Buenos Aires'teki New York Üniversitesi'nde ve Tres de Febrero Ulusal Üniversitesi'nde (UNTREF) Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Teorisi profesörü.

Palmeiro, aynı zamanda "Ni Una Menos-Bir Kadın Eksilmesin" hareketinin önde gelen isimlerinden biri olarak, Haziran 2015’te Arjantin’de başlayıp sosyal ağlar aracılığıyla Latin Amerika ve Avrupa’ya yayılan bu güçlü hareketin kazanımlarını analiz edecek.

Cecilia Palmeiro ayrıca, "High on the Tide: Diary of a Feminist Revolution" kitabının ve aynı isimli serginin Fernanda Laguna ile birlikte ortak yazarı ve küratörüdür.

Feminist mücadelelerin farklı coğrafyalardaki etkilerini ve deneyimlerini paylaşmak üzere herkesin katılımına açık olan bu buluşmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Etkinliğe katılım ücretsiz ancak önceden kayıt gerekiyor. Etkinlik süresince İspanyolca-Türkçe simultane çeviri yapılacak.

Etkinlik Detayları / İlk Buluşma:

●        Tarih: 13 Eylül 2024

●        Saat: 18.00-19.30 (TSİ)

●        Konuşmacı: Cecilia Palmeiro (Ni Una Menos, Arjantin)

●        Platform: Çevrimiçi (Zoom/Webinar linki kayıt sonrası iletilecektir)

Kayıt ve Daha Fazla Bilgi İçin: https://forms.gle/Q2cRsgtvUeHLAocV9

İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi İletişim:

[email protected]

https://www.istanbulgendermuseum.org

Haber Yeri
İstanbul
Feminizm feminist hareket çağdaş feminist hareket
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