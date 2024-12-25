Feminist Buluşmalar’da yılın son etkinliği: Aile politikaları tartışılıyor

Kadınların bir araya gelerek dayanışma, tartışma ve öğrenme platformu haline gelen Feminist Buluşmalar, senenin son etkinliği ile bu hafta sonu İstanbul’da gerçekleşiyor.

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Bu kez, “Cumhuriyet Dönemi Devletin Aile Politikaları” başlığı altında önemli bir tartışma yürütülecek.

Etkinlikte, akademik ve sivil toplum alanında tanınmış üç isim yer alacak:

Nükhet Sirman: Akademik birikimiyle devletin aile politikalarını tarihsel ve sosyolojik açıdan değerlendirecek.

Pınar Melis Yelsalı Parmaksız: Cumhuriyet döneminde aile politikalarının toplumsal cinsiyet ilişkilerine etkisi üzerine konuşacak.

Hatice Kübra Şamiloğlu (Havle Kadın Derneği): Güncel aile politikalarını feminist bir perspektifle analiz edecek.

Etkinlik detayları

📅 Tarih: 28 Aralık Cumartesi

⏰ Saat: 14.00-16.00

📍 Yer: Postane İstanbul

Adres: Bereketzade, Camekan Sk. No.9, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Bu buluşma, feminist hareketin aile politikaları ve devlet ilişkisini ele alarak, kadınların yaşamına etkilerini masaya yatırmayı hedefliyor.

Feminist Buluşmalar, herkesin katılımına açık bir etkinlik olup, düşünsel paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirmek için ideal bir platform sunuyor.

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(EMK)