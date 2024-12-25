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KADIN
Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 12:13
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 12:39
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Feminist Buluşmalar’da yılın son etkinliği: Aile politikaları tartışılıyor

Postane İstanbul’daki etkinlikte Akademisyen Prof. Dr. Nükhet Sirman, Prof. Dr. Pınar Elis Yelsalı Parmaksız ve Hatice Kübra Şamlıoğlu konuşmacı olarak yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
örsel, bir sokakta çekilmiş bir protesto anını yansıtıyor. Bir kişi, elindeki pankartla yüzünü kapatarak bir mesaj iletiyor. Pankartta büyük harflerle yazılmış "AİLE DEĞİL KADINIZ, İSYANDAYIZ" ifadesi dikkat çekiyor. Pankart, bordo zemin üzerine beyaz ve mor renklerle tasarlanmış, feminist bir mesaj taşıyor. Arka planda, bir pet shop tabelası ve sokak manzarası yer alıyor. Çevrede birkaç insan ve motosiklet de görülmekte. Sokak dokusu, günlük hayatın içindeki bir protesto atmosferini yansıtıyor. Görsel, kadın haklarına ve bireysel kimliğe dair bir mesajı güçlü bir şekilde vurguluyor.
Görsel: csgorselarsiv.org

Kadınların bir araya gelerek dayanışma, tartışma ve öğrenme platformu haline gelen Feminist Buluşmalar, senenin son etkinliği ile bu hafta sonu İstanbul’da gerçekleşiyor.

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Bu kez, “Cumhuriyet Dönemi Devletin Aile Politikaları” başlığı altında önemli bir tartışma yürütülecek.

Etkinlikte, akademik ve sivil toplum alanında tanınmış üç isim yer alacak:

  • Nükhet Sirman: Akademik birikimiyle devletin aile politikalarını tarihsel ve sosyolojik açıdan değerlendirecek.
  • Pınar Melis Yelsalı Parmaksız: Cumhuriyet döneminde aile politikalarının toplumsal cinsiyet ilişkilerine etkisi üzerine konuşacak.
  • Hatice Kübra Şamiloğlu (Havle Kadın Derneği): Güncel aile politikalarını feminist bir perspektifle analiz edecek.

Etkinlik detayları

📅 Tarih: 28 Aralık Cumartesi
Saat: 14.00-16.00
📍 Yer: Postane İstanbul
Adres: Bereketzade, Camekan Sk. No.9, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Bu buluşma, feminist hareketin aile politikaları ve devlet ilişkisini ele alarak, kadınların yaşamına etkilerini masaya yatırmayı hedefliyor.

Feminist Buluşmalar, herkesin katılımına açık bir etkinlik olup, düşünsel paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirmek için ideal bir platform sunuyor.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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