Çevrimiçi Feminist Buluşmalar 3: Türkiye'den aktivizm hikayeleri

İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi, çevrimiçi Feminist Buluşmalar serisine devam ediyor.

İki etkinlikte Arjantin ve Uruguay’dan feminist deneyimlere odaklanılırken, bu kez Türkiye'den Esmeray, Kadınlar Birlikte Güçlü ve LİSTAG, kendi mücadele ve aktivizm hikayelerini paylaşacak.

📅 Tarih: 29 Eylül 2024, 17.00 - 19.30 🎤 Konuşmacılar: Esmeray, yaratıcı direniş stratejilerini aktaracak; Kadınlar Birlikte Güçlü ve LİSTAG, esinlendirici feminist deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, Türkiye'deki aktivizm yolculuğuna ilgi duyan Latin Amerikalı feministler de bu buluşmada yer alacak.

Katılım: Etkinlik ücretsizdir, ancak katılım için

Çeviri: İspanyolca-Türkçe simultane çeviri sağlanacaktır. Etkinlik ücretsizdir, ancak katılım için kayıt zorunludur.İspanyolca-Türkçe simultane çeviri sağlanacaktır.

Türkiye’deki feminist mücadelelerin dinleneceği bu etkinlik, aktivizm ve toplumsal cinsiyet mücadelesi konularına ilgi duyan herkes için önemli bir buluşma fırsatı sunuyor.

Feminist Buluşmalar: Latin Amerika'dan ve Türkiye'den Deneyimler

(EMK)