Feminist Buluşmalar 2: Latin Amerika'dan ve Türkiye'den Deneyimler

Latin Amerika ve Türkiye’den feminist deneyimlerin ve aktivizm hikayelerinin paylaşılacağı bir dizi toplantıyı kapsayan buluşmaların ikincisi, 21 Eylül 2024 tarihinde, saat 17.00 - 18.30 arasında gerçekleşecek.

Etkinliğin konuğu Uruguaylı feminist aktivistler Victoria Furtado ve Valeria Grabino.

Coordinadora de Feminismos del Uruguay (Uruguaylı Feminist Koordinasyon Grubu) üyeleri Furtado ve Grabino, Feminist Uyarılar hareketinin katılımcılar üzerindeki etkileri ile grubun organize ettiği eylemlerin politik gücünü paylaşacak.

Coordinadora de Feminismos del Uruguay grubu, 2014 yılından bu yana, kadın cinayetlerine ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet olaylarına hızla tepki olarak "Feminist Uyarılar" adı verilen eylemleri organize ediyor.

Eylemlerinin en belirgin özelliği, her defasında aynı koreografiyi tekrarlayarak kadınların fiziksel gücünü kutlamaları. Bu ritüelleşmiş eylem biçimi, kadınların bedenleriyle yeni bir siyaset yapma tarzı yaratmalarına olanak tanımıyor.

Feminist mücadelelerin farklı coğrafyalardaki etkilerini ve deneyimlerini paylaşmak üzere herkesin katılımına açık olan bu buluşmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Katılım ücretsizdir, ancak önceden kayıt gerekli. Etkinlik süresince İspanyolca-Türkçe simultane çeviri hizmeti sunulacak.

Etkinlik Detayları ● Tarih: 21 Eylül 2024 ● Saat: 17.00 - 18.30 (TSİ) ● Konuşmacı: Victoria Furtado & Valeria Grabino (Alertas Feministas (Feminist Uyarılar) Hareketi, Uruguay) ● Platform: Çevrimiçi (Zoom/Webinar linki kayıt sonrası iletilecektir)

Etkinlik Kayır ve Katılım Linki →

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rc-6pqD8oEtYrM2RqUwflvJP2dC7XoR5v#/registration

(EMK)