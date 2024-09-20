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Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 09:32
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2024 09:40
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Feminist Buluşmalar 2: Latin Amerika'dan ve Türkiye'den Deneyimler

Coordinadora de Feminismos del Uruguay grubu, 2014 yılından bu yana, kadın cinayetlerine ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet olaylarına hızla tepki olarak "Feminist Uyarılar" adı verilen eylemleri organize ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görüntü, bir protesto veya toplumsal bir gösteriye katılan bir kişiyi gösteriyor. Odaktaki kişi, havaya yumruğunu kaldırmış, bu da genellikle dayanışma veya direnişin bir sembolü olarak kullanılır. Kişinin kısa, koyu renkli saçları, yuvarlak gözlükleri ve halka küpeleri var. Yüzünde mor renkli sim bulunuyor ve dudakları da mor rujla boyanmış, bu da ifade edici, kutlama ya da sembolik bir ruh hali yansıtır gibi görünüyor. Arkada başka kişiler de var ve ellerinde pankartlar ya da afişler tutuyorlar, ancak bu pankartların üzerindeki yazılar ya da görseller net bir şekilde seçilemiyor. Genel atmosfer, canlı ve dinamik, bir araya gelmiş toplu bir aktivist etkinliği izlenimi veriyor.
Fotoğraf: brecha.com.uy

Latin Amerika ve Türkiye’den feminist deneyimlerin ve aktivizm hikayelerinin paylaşılacağı bir dizi toplantıyı kapsayan buluşmaların ikincisi, 21 Eylül 2024 tarihinde, saat 17.00 - 18.30 arasında gerçekleşecek.

Etkinliğin konuğu Uruguaylı feminist aktivistler Victoria Furtado ve Valeria Grabino.

Coordinadora de Feminismos del Uruguay (Uruguaylı Feminist Koordinasyon Grubu) üyeleri Furtado ve Grabino, Feminist Uyarılar hareketinin katılımcılar üzerindeki etkileri ile grubun organize ettiği eylemlerin politik gücünü paylaşacak.

Coordinadora de Feminismos del Uruguay grubu, 2014 yılından bu yana, kadın cinayetlerine ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet olaylarına hızla tepki olarak "Feminist Uyarılar" adı verilen eylemleri organize ediyor.

Eylemlerinin en belirgin özelliği, her defasında aynı koreografiyi tekrarlayarak kadınların fiziksel gücünü kutlamaları. Bu ritüelleşmiş eylem biçimi, kadınların bedenleriyle yeni bir siyaset yapma tarzı yaratmalarına olanak tanımıyor.

Feminist mücadelelerin farklı coğrafyalardaki etkilerini ve deneyimlerini paylaşmak üzere herkesin katılımına açık olan bu buluşmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Katılım ücretsizdir, ancak önceden kayıt gerekli. Etkinlik süresince İspanyolca-Türkçe simultane çeviri hizmeti sunulacak.

Etkinlik Detayları 

●        Tarih: 21 Eylül 2024

●        Saat: 17.00 - 18.30 (TSİ)

●        Konuşmacı: Victoria Furtado & Valeria Grabino (Alertas Feministas (Feminist Uyarılar) Hareketi, Uruguay)

●        Platform: Çevrimiçi (Zoom/Webinar linki kayıt sonrası iletilecektir)

Etkinlik Kayır ve Katılım Linki →
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rc-6pqD8oEtYrM2RqUwflvJP2dC7XoR5v#/registration

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
haklar sınır ötesi feminist buluşmalar
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