HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.05.2026 14:15 4 Mayıs 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.05.2026 14:59 4 Mayıs 2026 14:59
Okuma Okuma:  3 dakika

Fatma Nur Çelik davasına çağrı: Erkek adalet değil gerçek adalet

Duruşma, 5 Mayıs Salı günü saat 09.30’da İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş.’nin, eşi ve kızına yönelik istismar suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması 5 Mayıs Salı günü Anadolu Adliyesi’nde görülecek.

A.Ş.’nin çocuk yaşta kendisini istismar ettiğini ve zorla evlendirildiğini anlatan Fatma Nur Çelik, aynı kişinin çocuğunu da istismar ettiğini belirtmişti. Çelik, yaşadıklarının ardından haftalar boyunca adalet nöbeti eylemi yapmış ve kamuoyuna sesini duyurmaya çalışmıştı. Ancak Fatma Nur Çelik ile kızının cansız bedenleri 2 Mart gecesi İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde bulunmuştu.

Adalet nöbeti sırasında konuşan Çelik, olası bir ölüm durumuna dikkat çekerek şunları söylemişti:
“Bu aşamada benim intiharım asla söz konusu değildir. Başıma bir şey gelirse bunun intihar gibi gösterilmesine izin verilmemesini istiyorum. Bu kadar doktor raporu varken, bu kadar mücadele ederken neden evladımın elimden alınmasıyla tehdit ediliyorum? Yanımda olması gerekenler neden karşımda duruyor? Fakir ve kimsesiz olduğumuz için bizi kurban etmek daha mı kolay?”

"Devlet istismarcıyı koruyor"

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, yarın görülecek duruşma için çağrı yaptı. Açıklamada, Fatmanur ve çocuğunun ölümünün münferit bir olay olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Fatmanur ve çocuğunun ölümü münferit değil; kadınları ve çocukları tarikat-cemaat yapılarına mahkûm eden, fail erkekleri koruyan ve cezasızlıkla ödüllendiren politikaların sonucudur. Kadınların ve çocukların şiddetten ve istismardan uzak bir yaşam kurmasından sorumlu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sorumluluğunu gizlemek için Fatma Nur’u suçlayabildi. Erkek, tarikat, cemaat istismar ediyor; devlet istismarcıyı koruyor. Kadınların ve çocukların hayatını değersizleştiren bu düzeni kabul etmiyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet demek için karar duruşmasında bir araya geliyoruz.”

"Susmayacağız"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de şu açıklamayı yaptı:

"Hifa ve İkra'yı bizden kopardılar ancak onların davasını ve adalet arayışını asla sahipsiz bırakmayacağız. Yaşamdan koparılan her bir canımızın hesabını sormak, faillerin hak ettiği cezayı almasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Onların yarım kalan hikayesi, bugün bizim adalet mücadelemizin en temel dayanağı olmaya devam ediyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak, bu karanlık zihniyete karşı durmak ve adaletin tecelli etmesini sağlamak için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerçeklerin üstünün örtülmesine izin vermemek ve çocukların, kadınların yaşam hakkını savunmak için 5 Mayıs günü saat 9.30'da İstanbul Anadolu Adliyesi'nde olacağız.

Adaletin ancak dayanışmayla, yan yana durarak sağlanabileceğine inanıyoruz. Tüm kadınları, hak savunucularını ve basın emekçilerini sesimize ses katmak üzere duruşma günü adliyede buluşmaya davet ediyoruz. Hifa ve İkra için adalet sağlanana dek susmayacağız."

Duruşma, 5 Mayıs Salı günü saat 09.30’da İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Fatmanur Çelik ve Hifa İkra paylaşımları sonrası Gülben Ergen'e soruşturma
5 Nisan 2026
Fatma Nur Çelik ve kızının ölümü: "Uyarılarımıza rağmen tedbir uygulanmadı"
6 Mart 2026
Fatmanur Çelik ve kızı defnedildi: Tarikat öldürür
4 Mart 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fatma Nur Çelik şüpheli kadın ölümleri Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği
