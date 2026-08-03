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YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 08:35 3 Ağustos 2026 08:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 08:39 3 Ağustos 2026 08:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı

Dört kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA/ Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu
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Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişiden 40'ı tutuklandı.

Dört kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesine bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temini iddialarıyla soruşturma başlatmıştı.

 Soruşturma kapsamında da 30 Temmuz’da belediyeye operasyon düzenlemişti. Beşikçioğlu'nun aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 kişiyi gözaltına almıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerinden sonra en az 42 CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi. 2 Ağustos 2026 itibariyle en az 29 belediye başkanı tutuklu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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