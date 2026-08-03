Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişiden 40'ı tutuklandı.

Dört kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesine bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temini iddialarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında da 30 Temmuz’da belediyeye operasyon düzenlemişti. Beşikçioğlu'nun aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 kişiyi gözaltına almıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerinden sonra en az 42 CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi. 2 Ağustos 2026 itibariyle en az 29 belediye başkanı tutuklu.

(EMK)