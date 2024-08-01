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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 01:27
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 18:36
1 dk Okuma

ETİMESGUT'TAN YARATICI ÖNERİLER

Erdal Beşikçioğlu, "can dostları" belediye binalarını korumakla görevlendirecek

Etimesgut Belediye Başkanı, sokak hayvanlarının "öldürülmesine izin vermeyeceklerini" söyledi. Başkan'ın planı, belediyenin bekçiye ihtiyacı olan onlarca binasında "bu can dostları [korumayla] görevlendirmek."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdal Beşikçioğlu, "can dostları" belediye binalarını korumakla görevlendirecek
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarının hapsedilmesi ve öldürülmesini de içeren "Hayvanları Koruma Kanunu" değişikliğinin TBMM'den geçerek yasalaşması sonrasında, sokak hayvanlarını belediyede koruma görevlerinde istihdam edeceklerini açıkladı.

"Can dostlar" işe alınacak 

Beşikçioğlu, Çarşamba günü Etimesgut Belediye Meclis Salonu'nda, hayvan dostlarının da katıldığı toplantıda halkın görüşlerini dinledikten sonra, kendilerinin yeni yasa kapsamında neler yapacaklarını anlattı.

Başkan Beşikçioğlu, Belediye'nin Fen İşleri'nin, park ve bahçelerin, otoparkın garajlarının ve sosyal tesislerin ve "ellerindeki onlarca binanın" korunma gereksinimini dile getirdi ve "bu binaların birer bekçiye  olan ihtiyacını "can dostları"yla gidereceklerini söyledi.

Beşikçioğlu, "Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek." dedi. "Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz" diyen Başkan  "Sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceğini" ve hayvanları "belediye görevlisi" yaparak yaşatacaklarını açıkladı. 

Ankara Üniversitesi'yle birlikte çalışılacak

Katliamdan yasa olmayacağını vurgulayan Etimesgut Belediye Başkanı, önceki yönetim zamanında Belediyenin  Veterinerlik Müdürlüğü'nün kaynaklarını usulüne uygun olarak harcayıp harcamadığını denetlediklerini ve gelecek dönemde Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fkültesi'nin bilgi ve birikimi"nin Belediye'yle paylaşılacağını haber verdi.

Beşikçioğlu, "ilçe[lerindeki] o saldırgan hayvanların hepsi[nin] tıpkı bu ilçenin [kendisi] gibi dönüşece[ğini] ve [Etimesgut'un] örnek bir ilçe olacağını" söyledi: "Her bir can dostu sever görecek bunu." 

(AEK)

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