CHP, Etimesgut’ta Erdal Beşikçioğlu’nu aday gösterdi

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara’nın Etimesgut ilçesi belediye başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.

200’ün üzerinde il ve ilçede belediye başkan adaylarını toplamak üzere toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Beşikçioğlu’nun Etimesgut adaylığını gündeme aldı.

Beşikçioğlu ile ilgili karar MYK’da herhangi bir itiraz olmadan kabul edildi ve Parti Meclisi’ne sunulacak aday listesinde yer aldı. Parti Meclisi, de Beşikçioğlu’nun adaylığını onayladı.

Ancak MYK toplantısı sırasında Beşikçioğlu ile ilgili kararın kamuoyunun gündemine yansıması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu karara itiraz etti. Yavaş, Etimesgut için İYİ Parti'nin Ankara kurucu il başkanı Mesut Özarslan'ın adaylığının daha uygun olacağını düşündüğü bildirdi. Yavaş, bir süre önce partisinden istifa eden Özarslan’ın son yerel seçimde MHP'nin kazandığı ilçede milliyetçi seçmenden de oy alabileceğini düşündüğü söyledi. Ancak Yavaş’ın isteği kabul görmedi.

Özel: Mansur Yavaş’ın gücüne güç katacaktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi binasında başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin Etimesgut ilçesi için belediye başkan adaylığına karşı çıktığı iddialarına yönelik soru üzerine, bunu daha önce Yavaş ile paylaştığını söyledi.

Beşikçioğlu'nun adaylığının Yavaş'ın da hoşuna gittiğini belirten Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Yücel: Bir kriz söz konusu değil

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi’nin toplantısının ardından gazetecilerin Beşikçioğlu'nun adaylığıyla ilgili bir krizin olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı, çeşitli iddialarla aday adayı olmuşlardır. Ama bu adaylar bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte Parti Meclisi toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız Merkez Yönetim Kurulumuzun Parti Meclisimizin süzgecinden geçerek, örgütlerimizin görüşleri alınarak, örgütlerde, illerde ve ilçelerde seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve Parti Meclisi kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır.

Dolayısıyla herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor ve Parti Meclis'imiz kararıyla Sayın Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür."

(HA)