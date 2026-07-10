Entegrasyon’da Kobanî krizi: Halkın onuru pazarlık konusu yapılamaz

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, 30 Ocak’ta imzalanan anlaşmayla birlikte ateşkes sağlanırken, askeri ve idari yapılardaki entegrasyon kademeli devam ediyor. Resmi dairelerden indirilen ve yerine sadece Arapça tabelaların asılması ve bazı kent isimlerin yine Arapça yazılması entegrasyonda aksaklığa neden oluyor. Son olarak Kobanî isminin resmi belgelerde Ayn El Arab olarak yazılması protesto edildi.

"Kobanî silinemez"

Kobanî halkı, "Kobanî adını koruma" kampanyası kapsamında aktivistler, gazeteciler ve aydınların katılımıyla kitlesel bir yürüyüş düzenledi. "Kobanî, silinemez bir kimlik ve resmi belgelerde tanınmayı hak eden bir isimdir" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Barış Kavşağı'ndan başlayarak kent merkezindeki Özgür Kadın Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş boyunca, "Eyn El Ereb'e hayır, Kobanî'ye evet", "Kobanî kimliktir ve kırmızı çizgidir" ile "İsim haktır, Kobanî tarihi bir haktır" yazılı pankartlar taşındı.

KOBANÎ BELEDİYE BAŞKANI ELMAZ ROMÎ BİANET'E KONUŞTU “Kobanî’nin ismi ve özgünlüğü korunacak”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Özgür Kadın Meydanı'nda kampanya adına yapılan Kürtçe ve Arapça ortak açıklamayı gazeteci Xezne Celal ile Şêx Nebî Hemê okudu. Açıklamada, Kobanî'nin yalnızca bir kent adı olmadığı, aynı zamanda bir kimlik, tarih, kolektif hafıza ile özgürlük ve direnişin küresel bir simgesi olduğu belirtildi. İsmin, DAIŞ'e karşı verilen mücadeleyle tüm dünyada tanındığı vurgulanarak, bunun dilsel bir tercih değil, kentin tarihsel ve kültürel gerçekliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

"Halkın onuru pazarlık konusu yapılamaz"

Kampanya kapsamında, Kobanî adının tüm resmi belgelerde, kayıtlarda ve hükümet yazışmalarında kullanılması çağrısı yapıldı. Açıklamada, bu ismin halkın fedakârlıklarıyla tarihsel bir anlam kazandığı ve korunması gerektiği kaydedildi. Kobanî halkına yönelik her türlü saygısızlık ve kimliğini hedef alan girişimlerin reddedildiği belirtilen açıklamada, halkın onurunun pazarlık konusu yapılamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"2014'ten sonra dünya Suriye'yi Kobanî üzerinden tanıdı. Kobanî, DAIŞ çetelerine karşı direndi. O günden sonra Kobanî adı cesaretin, direnişin ve teslim olmamanın sembolü haline geldi. Buna rağmen yeni hükümet bu gerçeği görmezden gelerek 'Ayn El Arab' adını kullanmakta ısrar ediyor."

Açıklamada Suriye'deki tüm toplumsal, kültürel ve hukuki kesimlere Kobanî'nin kimliğine saygı gösterme, halkının onurunu koruma ve nefret ile ırkçı söylemlere karşı ortak tutum alma çağrısı yapıldı. Açıklamanın sonunda, "Kanla yazılan isimler kararlarla silinemez" denilirken, eylem "Yaşasın Kobanî direnişi" sloganlarıyla sona erdi.

(FY)