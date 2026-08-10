EFFP: "Kalıcı barış sadece fiziksel özgürlükle kurulamaz"

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu (EFFP), "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Barış Vakfı: "İzleme Komisyonu’nda sivil toplum yer almalı"

"Barışın Yolunu Birlikte Açmak" başlığıyla yayımlanan metinde, yasanın soruşturma, kovuşturma ve infazların ertelenmesine ilişkin hükümlerinin çatışmadan demokratik siyasete geçişte önemli bir hukuki alan açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Kürt meselesi üzerinden yürütülen savaş ve güvenlik siyasetinin yıllardır toplumun geniş kesimlerini "terörizm" suçlamasıyla baskı altına aldığı belirtilerek, mevcut dönemeçle birlikte bu iklimi geride bırakma imkânının doğduğu kaydedildi.

Demirtaş ve Mızraklı'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: 'El ele geleceğe yürümek zorundayız'

"Fiziksel özgürlük yetmez, örgütlenme özgürlüğü şart"

Kanun teklifine dair temel çekincelerini dile getiren EFFP, yasanın mevcut haliyle sınırlı bir alan sunduğuna dikkat çekti:

"Mevcut haliyle bu, fiziksel özgürlüklere imkân açan, ancak ideolojik ve örgütlenme özgürlüğüne şerh koyan bir çerçeve yasadır. İnsanların cezaevinden çıkması, soruşturma ve kovuşturmaların sona ermesi kuşkusuz son derece değerlidir. Ancak kalıcı barış, insanların yalnızca fiziksel olarak özgürleşmesiyle kurulamaz. Düşüncenin, sözün, örgütlenmenin ve demokratik siyasetin de özgürleşmesi gerekir."

Müzakere, muhataplık ve samimiyet vurgusu

Süreçte tarafların masada eşit biçimde temsil edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, sürecin yürütücü taraflarından biri olarak Abdullah Öcalan’ın masada özgürce ve doğrudan yer alması gerektiği ifade edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 'çerçeve yasa' görüşmeleri

Açıklamada ayrıca yasal değişiklik gerektirmeden atılabilecek adımlar "samimiyet testi" olarak nitelendirildi:

"Kayyım siyasetine son verilmesi, seçilmişlerin görevlerine iade edilmesi ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hiç vakit kaybetmeden uygulamaya konulması, önümüzdeki süreçte demokratikleşme yönünde atılacak adımların da samimiyet testi olacaktır."

(FY)