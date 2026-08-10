ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.08.2026 14:00 10 Ağustos 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.08.2026 14:09 10 Ağustos 2026 14:09
Okuma Okuma:  2 dakika

EFFP: "Kalıcı barış sadece fiziksel özgürlükle kurulamaz"

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu (EFFP), yasanın çatışmadan demokratik siyasete geçiş bakımından önemli bir adım olduğunu ancak örgütlenme ve ifade özgürlüğünü de kapsaması gerektiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
EFFP: "Kalıcı barış sadece fiziksel özgürlükle kurulamaz"
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu (EFFP), "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Barış Vakfı: "İzleme Komisyonu’nda sivil toplum yer almalı"
Barış Vakfı: "İzleme Komisyonu’nda sivil toplum yer almalı"
10 Ağustos 2026

 "Barışın Yolunu Birlikte Açmak" başlığıyla yayımlanan metinde, yasanın soruşturma, kovuşturma ve infazların ertelenmesine ilişkin hükümlerinin çatışmadan demokratik siyasete geçişte önemli bir hukuki alan açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Kürt meselesi üzerinden yürütülen savaş ve güvenlik siyasetinin yıllardır toplumun geniş kesimlerini "terörizm" suçlamasıyla baskı altına aldığı belirtilerek, mevcut dönemeçle birlikte bu iklimi geride bırakma imkânının doğduğu kaydedildi.

Demirtaş ve Mızraklı'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: 'El ele geleceğe yürümek zorundayız'
Demirtaş ve Mızraklı'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: 'El ele geleceğe yürümek zorundayız'
10 Ağustos 2026

"Fiziksel özgürlük yetmez, örgütlenme özgürlüğü şart"

Kanun teklifine dair temel çekincelerini dile getiren EFFP, yasanın mevcut haliyle sınırlı bir alan sunduğuna dikkat çekti:

 "Mevcut haliyle bu, fiziksel özgürlüklere imkân açan, ancak ideolojik ve örgütlenme özgürlüğüne şerh koyan bir çerçeve yasadır. İnsanların cezaevinden çıkması, soruşturma ve kovuşturmaların sona ermesi kuşkusuz son derece değerlidir. Ancak kalıcı barış, insanların yalnızca fiziksel olarak özgürleşmesiyle kurulamaz. Düşüncenin, sözün, örgütlenmenin ve demokratik siyasetin de özgürleşmesi gerekir."

Müzakere, muhataplık ve samimiyet vurgusu

Süreçte tarafların masada eşit biçimde temsil edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, sürecin yürütücü taraflarından biri olarak Abdullah Öcalan’ın masada özgürce ve doğrudan yer alması gerektiği ifade edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 'çerçeve yasa' görüşmeleri
TBMM Genel Kurulu'nda 'çerçeve yasa' görüşmeleri
10 Ağustos 2026

Açıklamada ayrıca yasal değişiklik gerektirmeden atılabilecek adımlar "samimiyet testi" olarak nitelendirildi:

 "Kayyım siyasetine son verilmesi, seçilmişlerin görevlerine iade edilmesi ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hiç vakit kaybetmeden uygulamaya konulması, önümüzdeki süreçte demokratikleşme yönünde atılacak adımların da samimiyet testi olacaktır."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çerçeve yasa Meclis genel kurul çözüm süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git